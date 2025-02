Angelina Jolies Kinder streben keine Hollywood-Karrieren an

Angelina Jolie (49) hat kürzlich verraten, dass keines ihrer sechs Kinder den Traum hegt, selbst über die große Leinwand zu flimmern. Bei einem Panel des Santa Barbara International Film Festivals verriet die Schauspielerin, die selbst seit Jahren eine feste Größe in Hollywood ist: "Keines meiner Kinder will unbedingt im Filmgeschäft sein." Weiter erklärte die Oscar-Preisträgerin: "Sie mögen den Promi-Aspekt überhaupt nicht, vor allem Shiloh (18) hasst es."

Trotzdem waren Angelinas Kinder schon hinter den Kulissen aktiv. Ihre zwei ältesten Söhne, Maddox (23) und Pax (21), haben als Regieassistenten bei dem Film "Maria", in dem Angelina mitwirkte, gearbeitet. Pax hat dabei auch fotografische Arbeiten übernommen. Angelinas jüngste Tochter Vivienne (16) hat sich Anfang 2024 an ein Broadway-Projekt herangewagt. Gemeinsam mit ihrer Mutter co-produzierte sie das Musical "The Outsiders". Angelina erzählte dem Magazin People anschließend stolz, wie ernst Vivienne ihre Rolle hinter den Kulissen nahm. "Sie korrigierte mich sogar und erinnerte mich an Dinge, die ich vielleicht übersehen habe – sie ist eine harte Assistentin", resümierte sie lachend.

Seit ihrer Scheidung von Brad Pitt (61) im Jahr 2016 betonte Angelina wiederholt, wie wichtig für sie die Individualität und die Unabhängigkeit ihrer Kinder ist. Diese haben zwar ein künstlerisches Umfeld kennengelernt, doch Angelina sieht es gelassen, dass keines von ihnen bisher die Schauspielerei anstrebt. "Es ist wichtig, dass sie ihren eigenen Raum haben, um herauszufinden, was sie wirklich wollen", erklärte sie abschließend.

ActionPress Pax Thien Jolie-Pitt und Angelina Jolie, 2024

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox im Dezember 2014

