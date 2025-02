Er leger, sie schick: Justin und Hailey Bieber genießen Date

Hailey (28) und Justin Bieber (30) wurden am Mittwochabend in New York City bei einem gemeinsamen Date gesichtet. Das Promi-Paar genoss einen gemütlichen Abend, den sie mit einem Kinobesuch im IPIC Theater begannen und mit einem Abendessen sowie einem nächtlichen Spaziergang durch die Straßen der Stadt fortsetzten. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigte sich Justin in einer salbeigrünen Jacke und einer beigefarbenen Strickmütze im lässigen Look, während Hailey auf Eleganz setzte. Sie kombinierte einen langen, cremefarbenen Mantel mit einem komplett schwarzen Outfit und rundete ihren Look mit Sonnenbrille und dezentem Schmuck ab.

Die beiden Stars, die erst kürzlich von einem winterlichen Urlaub in Aspen, Colorado, zurückgekehrt sind, zeigen sich in letzter Zeit regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit. In Aspen sorgte das Paar kurzzeitig für Aufsehen, als Spekulationen um eine Trennung die Runde machten. Diese Gerüchte entkräftete Hailey geschickt mit einem subtilen Fashion-Statement. Sie teilte ein Selfie, auf dem sie eine große Tasche mit dem Monogramm "Mrs. Bieber" präsentierte. Der Abend in New York war nur einer von mehreren gemeinsamen Auftritten des Paares, die zeigen, wie sehr sie es genießen, Zeit miteinander zu verbringen. Justin, der sich offenbar gerne leger zeigt, wurde in den letzten Tagen auch ohne Shirt und mit offener Kapuzenjacke gesichtet, als er nach einem Spa-Besuch den Fotografen ins Auge stach.

Hailey und Justin heirateten 2018 und gelten trotz ihrer jungen Ehe als eines der beständigsten Paare in der glamourösen Welt des Showbusiness. Während Hailey sich regelmäßig bei Modeljobs und in den sozialen Medien in Szene setzt, bleibt Justin seinem musikalischen Schaffen treu. In Interviews betonen beide immer wieder, wie viel ihnen die gemeinsame Zeit als Paar und mit ihrem Sohn bedeute. Ihre Date Nights in New York scheinen das perfekte Mittel zu sein, um das Leben im Rampenlicht zu genießen, ohne die Zweisamkeit aus den Augen zu verlieren.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

Backgrid Justin Bieber und Hailey Bieber

