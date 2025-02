Johnny Depps Anwalt findet Baldonis Strategie "aggressiv"

Justin Baldoni (41), bekannt aus der Serie Jane the Virgin, befindet sich derzeit in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Blake Lively (37). Im Rahmen einer Klage, die die Schauspielerin im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung eingereicht hatte, ergriff Justin jetzt ungewöhnliche Maßnahmen, um sich zu verteidigen: Er veröffentlichte eine Website mit einer Chronologie der Vorwürfe und Dokumenten aus dem Verfahren. Der prominente Anwalt Benjamin Chew bewertete diese Strategie im Podcast "Law&Crime Sidebar with Jesse Weber" als sehr "aggressiv". Er erlangte insbesondere als Vertreter von Johnny Depp (61) im Prozess gegen Amber Heard (38) Bekanntheit. Weiterhin führte Benjamin aus: "Normalerweise würde man so etwas vor einer Anhörung nicht tun, aber ich bin sicher, dass sie das Material sorgfältig geprüft haben."

Benjamin erklärt zudem: "Sicherlich scheint es mir nicht verboten zu sein, einen Schriftsatz zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um öffentlich zugängliche Schriftsätze. Es ist ein neuartiger, ein mutiger Ansatz." Als Jesse ihn fragte, welche der beiden Parteien jetzt die Oberhand habe, antwortete der Anwalt: "Ich möchte mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, wer im Moment im Vorteil ist." Das Vorliegen von handfesten Beweisen sei jedoch "besonders überzeugend, da diese für jeden nachprüfbar sind." Die Klage hatte Blake ursprünglich bei der kalifornischen Behörde für Bürgerrechte eingereicht. Dort wirft sie Justin sowie weiteren Beteiligten vor, eine "koordinierte Schmutzkampagne" betrieben zu haben, um ihren Ruf zu zerstören. Das Material, das Justin auf seiner Website veröffentlicht hat, beinhaltet auch Videomaterial vom Set des Films "It Ends With Us", das angeblich belegen soll, dass die Vorwürfe falsch seien. Während Blake und ihr Team die Clips als "belastend" einstufen, verteidigt Justin dies als Offenlegung von Tatsachen. Der Beginn des Prozesses ist für März 2026 angesetzt.

Justin, der neben der Schauspielerei auch als Regisseur und Produzent tätig ist, scheint in dieser schwierigen Phase Entschlossenheit auszustrahlen. Der Schauspieler ist seit Jahren glücklich mit Emily Baldoni verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Blake hingegen ist seit 2012 mit Ryan Reynolds (48) verheiratet und Mutter von vier Kindern. Beide Schauspieler genießen normalerweise hohe Popularität in der Branche, und gerade Blake wird oft als sympathische Familienfrau wahrgenommen. Dass sie nun im Zentrum dieser Anschuldigungen und öffentlichen Auseinandersetzungen steht, überrascht viele. Während sich die Wogen bis zum Prozessbeginn vermutlich nicht glätten werden, ist für beide Stars klar, dass die Öffentlichkeit und das Image eine zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung spielen.

Getty Images Justin Baldoni bei der Premiere von "Five Feet Apart", 2019

Getty Images Justin Baldoni im August 2024