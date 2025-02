Molly-Mae Hague stürzte während ihrer Dreharbeiten vom Pferd

Bei den Dreharbeiten zu ihrer Serie "Molly-Mae – Behind It All" kam es für Molly-Mae Hague (25) zu einem unerwarteten Zwischenfall: Die Reality-TV-Darstellerin wurde von ihrem Pferd namens Paddy abgeworfen. Der Vorfall ereignete sich während einer Reitstunde im Somerford Park in Cheshire, bei der die Kameras liefen. Zum Glück blieb Molly-Mae unverletzt. Dennoch sorgte sie mit einer überraschenden Bemerkung für Aufsehen, als sie sagte: "Wenn ich ihn zurückerobern kann, dann stehe ich wieder auf und kann auch wieder aufsteigen." Mit "ihm" spielte die 25-Jährige auf ihren Ex-Partner Tommy Fury (25) an, mit dem sie ein gemeinsames Kind, Tochter Bambi, hat. Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr getrennt.

Laut einer Quelle gegenüber der Sun, zog Molly-Mae mit ihrem Kommentar nicht nur die Aufmerksamkeit des Filmteams auf sich, sondern entfachte auch Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback mit Tommy. Tatsächlich wurden die beiden erst kürzlich zusammen gesichtet, unter anderem beim Feiern an Silvester, wo es zu einem Kuss zwischen ihnen gekommen sein soll. Fans glauben zudem, dass die beiden wieder zusammenleben, nachdem in ihren Social-Media-Posts ähnliche Details aus einem Haushalt aufgetaucht waren. Offiziell äußerten sich weder Molly-Mae noch Tommy zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Ihre Trennung soll Gerüchten zufolge jedoch mit Tommys Partyverhalten zusammengehangen haben.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 während der britischen Version von Love Island kennen und waren danach über fünf Jahre ein Paar. Ihre gemeinsame Tochter kam im Januar 2023 zur Welt. Bemerkenswert ist, dass schon ihr erstes Date etwas mit Pferden zu tun hatte – eine gemeinsame Reittour. Molly-Mae ist bekannt für ihre Leidenschaft fürs Reiten und plant offenbar, Paddy, das Pferd, das sie bei den Dreharbeiten abwarf, für etwa 8.500 Euro zu kaufen. Fans rätseln derweil weiter, ob die ehemalige Show-Tänzerin und der Boxer bald vielleicht nicht nur privat, sondern auch öffentlich wieder als Paar auftreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Anzeige Anzeige