Super Bowl: Travis Kelce kauft Champagner für 200.000 Euro

Travis Kelce (35), NFL-Star der Kansas City Chiefs, plant offenbar eine gigantische Party für den Fall eines weiteren Sieges beim Super Bowl. Wie das Magazin The Sun berichtet, haben sich Travis und sein Teamkollege Patrick Mahomes (29) bereits mit luxuriösem Champagner und Zigarren eingedeckt – und zwar nicht zu knapp. Für rund 200.000 Euro sollen edle Tropfen von Marken wie Armand De Brignac und Louis Roederer Cristal bestellt worden sein, dazu Zigarrenkisten im Wert von etwa 10.600 Euro. Außerdem sollen alle 65 Teammitglieder als Highlight eine hochpreisige Rolex-Uhr als Geschenk erhalten.

Die Vorbereitungen für die Siegesfeier scheinen nicht nur mit Getränken und Geschenken bedacht zu sein. Es wird gemunkelt, dass auch eine gemeinsame Reise in die Karibik für das Team auf dem Plan steht. Travis, der in Vorbereitung auf das große Event seinen Alkoholkonsum reduziert hatte, ist bekannt für sein Party-Talent – und dies wäre nicht das erste Mal, dass der Sportler und sein Team so richtig auf den Putz hauen. Bereits nach ihrem letztjährigen Super-Bowl-Triumph sorgte eine ausgelassene Feier in Las Vegas und eine Parade durch Kansas City für Schlagzeilen. Besonders Travis' ikonische, allerdings leicht gezeichnete Rede bei ihrer Rückkehr wird wohl vielen Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Privat scheint es für Travis ebenfalls rundzulaufen. Der American-Football-Star ist seit Spätsommer 2023 in einer Beziehung mit Pop-Ikone Taylor Swift (35), für die er im vergangenen Dezember eine Überraschungsparty anlässlich des Finales ihrer großen "The Eras"-Tour organisiert hatte. Statt eines harmlosen Abendessens erwartete Taylor eine Feier mit zahlreichen engen Freunden – eine Aktion, die ihr liebevoller Partner bis ins Detail geplant hatte. Auch in Interviews betont Travis immer wieder seinen Spaß am Leben und an besonderem Zusammenhalt – sowohl auf als auch abseits des Spielfelds. Seine Partypläne zum Super Bowl sind da nur ein weiteres Beispiel für seine Leidenschaft, besondere Momente gebührend zu feiern.

Getty Images Travis Kelce uund Patrick Mahomes, 2023

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

