Angelina Jolie hörte dank "Tomb Raider" mit dem Rauchen auf

Angelina Jolie (49) hat beim Santa Barbara International Film Festival eine verblüffende Enthüllung über ihre Zeit als Lara Croft in "Tomb Raider" gemacht. Die Schauspielerin verriet, dass sie vor Beginn der Dreharbeiten im Jahr 2001 zwei Packungen Zigaretten pro Tag rauchte. Doch die körperlich anspruchsvolle Vorbereitung für die Rolle veränderte alles. "Ich musste meine Gesundheit und mein Leben komplett umstellen und herausfinden, dass ich Dinge kann, von denen ich nie gedacht hätte, sie zu können", erklärte sie laut People im Gespräch mit Filmkritiker Leonard Maltin. Während intensiver Trainingseinheiten, die morgens, mittags und abends stattfanden, entschied sie sich, das Rauchen aufzugeben.

Die harte Disziplin, die für die Dreharbeiten erforderlich war, hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Angelina. "Ich wollte irgendwann nur noch gesund essen, Wasser trinken und schlafen", plauderte die Leinwandschönheit aus. Das regelmäßige Fitnesstraining sowie die Umstellung ihrer Ernährung führten dazu, dass sie mit dem Rauchen aufhörte – bis auf ein paar Rückfälle blieb sie seitdem Nichtraucherin.

Die Rolle der Lara Croft war für Angelina nicht nur körperlich eine Herausforderung, sondern auch ein Wendepunkt ihrer Karriere, mit dem sie weltweit bekannt wurde. Die intensive Vorbereitung war jedoch nichts Neues für die Oscar-Gewinnerin: Bereits zuvor hatte sie für Filme außergewöhnliche Veränderungen durchgemacht. Dass sie sich dabei oft von ihrer Mutter inspiriert fühlte, spielt bis heute eine große Rolle in ihrem Leben. Ihre Mutter starb 2007, und Angelina verriet, dass sie bei neuen Projekten noch immer darüber nachdenkt, was Marcheline (✝56) wohl über ihre Figuren sagen würde. Aktuell ist sie besonders stolz auf ihre neue Rolle als Opernsängerin Maria Callas (✝53) in einem kommenden Biopic.

Anzeige Anzeige

Matt Cardy/GettyImages Angelina Jolie mit Sohn Maddox in England 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige