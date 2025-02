Bianca Censori soll Hauptrolle in Kanyes Kunstfilm spielen

Nach ihrem aufsehenerregenden Auftritt bei den diesjährigen Grammys sorgt Bianca Censori (30) erneut für Schlagzeilen. Die Designerin, die bei der Veranstaltung an der Seite ihres Ehemanns Kanye West (47) in einem durchsichtigen Kleid für Diskussionen sorgte, soll jetzt die Hauptrolle in einem künstlerischen Filmprojekt übernehmen. Der Film, der von Kanye und seinem kreativen Team entwickelt wird, hat die weibliche Körperlichkeit im Fokus und wird derzeit in Japan gedreht. Bianca wird dabei als "Star" des Films bezeichnet, während Kanye selbst nicht vor der Kamera erscheinen soll. "Scham über Nacktheit ist nicht natürlich", lautet eine Botschaft, die das Projekt vermitteln will, wie ein Insider gegenüber der Daily Mail verriet.

Die Grammy-Nacht war für Bianca nicht nur ein öffentliches Red-Carpet-Debüt, sondern scheint auch Teil eines größeren Plans gewesen zu sein. Kanye, der stolz auf ihren Auftritt zurückblickt, erklärte: "Meine Frau hat eine ganze Welt eröffnet. Ich bin so glücklich, eine Frau zu haben, die klug, talentiert, mutig und heiß ist." Die Aktion, bei der Kanye Bianca aufgefordert hatte, ihren Mantel zu entfernen und das durchsichtige Kleid zu präsentieren, wurde jedoch nicht von allen positiv aufgenommen. Kritik kam unter anderem von anderen Prominenten wie Elizabeth Chambers (42), die das Verhalten als besorgniserregend empfand, ebenso wie von Fans, die in sozialen Medien über Machtgefälle in der Beziehung spekulierten. Bianca selbst hat zu der Diskussion bisher geschwiegen.

Abseits der Kontroversen scheint Bianca die kreative Partnerschaft mit Kanye zu genießen. Freunde des Paares haben sie als "natürliches Schauspieltalent" beschrieben, das im Filmprojekt aufblühen soll. Die beiden sind seit Anfang 2023 in einer als informell bezeichneten Ehe verbunden und arbeiten seitdem häufig an gemeinsamen Projekten. Kanye schwärmte bereits in Interviews über Biancas Talent und Kreativität und lobte, wie sie seine Visionen verwirklicht. Für Bianca könnte dies der nächste Schritt auf dem Weg sein, sich von der Designerin zur vielseitigen Künstlerin zu entwickeln – immer an der Seite ihres berühmten und oft umstrittenen Ehemanns.

Instagram / ye Bianca Censori, Ehefrau von Kanye West

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

