Dicke Luft? So steht Edith nach dem Dschungel zu Anna-Carina

In ihren letzten Tagen im australischen Busch ist die Musikerin Anna-Carina Woitschack (32) ganz besonders mit ihrer Mitstreiterin Edith Stehfest aneinandergeraten. Nachdem Anna-Carina bereits am vergangenen Donnerstag das Camp verlassen musste, war im Halbfinale auch Edith an der Reihe. Nach ihrem Exit aus dem Dschungelcamp enthüllt die Frau von Eric Stehfest (35), wie sie und ihre frühere Kontrahentin nun zueinander stehen. In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, meint Edith: "Ich vertrete die Meinung [...], dass sie sich mir anvertraut hat, dass wir wirklich ehrliche Gespräche hatten und [...] sie ein wirklich gutes Herz hat!"

Der Auslöser für den hitzigen Streit zwischen den beiden Künstlerinnen war eine Dschungelprüfung, bei der das Playboy-Model aus Angst abgebrochen hatte. Nach der missglückten Prüfung von Anna-Carina träumten die hungrigen Camper am Lagerfeuer von zahlreichen Köstlichkeiten und sprachen offen darüber – für Edith ein totales No-Go. Sie meckerte die anderen Promis wütend an: "So viel Essensgerede. Keine Sterne holen, aber über Essen reden."

Wie es scheint, hat Edith nach dem ganzen Drama wieder eine eher positive Meinung von ihrer Mitcamperin. Doch stehen auch bei Anna-Carina die Zeichen auf Versöhnung? Bei einer vorangegangenen Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash schilderte die Sängerin ihre Sicht der Dinge. Den Dschungel-Zoff trägt sie Edith offensichtlich nach: "Ich weiß da auch nicht, was gezeigt wurde, aber ich bin jetzt nicht superfein mit Edith Stehfest aus dem Dschungel rausgegangen."

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

