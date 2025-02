Erste Worte nach Dschungel-Exit: Edith Stehfest ist dankbar

Für die beiden Kandidaten Edith Stehfest und Timur Ülker (35) ist im Halbfinale vom Dschungelcamp der Traum vom Sieg geplatzt: Sie müssen die Show kurz vor dem großen Finale verlassen. Bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash gibt Edith nun Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem Exit: "Mir geht es gut, ich hab schon ein bisschen was im Magen, ich habe einen wundervollen Empfang hier im Hotel erhalten. Klar bin ich ein bisschen enttäuscht, so kurz vorher herauszufliegen. Allerdings überwiegt die Dankbarkeit an die Zuschauer, die mich bis hierher gebracht haben."

Sie habe viele Situationen während ihrer Reise beim Dschungelcamp klären können und sich mit vielen Menschen innerhalb des Camps versöhnt. Jedoch hat sie nicht nur gute Erinnerungen an die Show. Edith enthüllt ehrlich, was sie im Camp richtig schrecklich fand: "Die schlimmste Erfahrung war definitiv die Prüfung mit den Schlangen. Also solche Ängste zu erfahren, das war fernab von Gut und Böse. Also dass das so viel mit mir macht, hätte ich vorher nicht gedacht."

Am 15. Tag im Dschungelcamp wagten sich Edith und Timur Ülker in die Prüfung "Murwillumbah Sun". "Wir beide holen heute fünf Sterne", prophezeite die Frau von Eric Stehfest (35) vor der Prüfung. Doch die anfängliche Euphorie verschwand, als die beiden im Rahmen der Challenge in Kisten mit Schlangen eingesperrt wurden. Als der Musikerin eine Schlange übers Gesicht gekrochen war, fing sie lauthals an zu weinen und riss diese von sich. Am Ende holten die beiden keine Sterne und sorgten für hungrige Mägen im Camp.

RTL Edith Stehfest und Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

RTL Edith Stehfest im Dschungelcamp 2025

