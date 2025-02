Isla Fisher wollte vor Hollywood-Karriere Clown werden

Isla Fisher (49) hat kürzlich eine überraschende Anekdote aus ihrem Leben preisgegeben: Bevor sie zur Hollywood-Schauspielerin wurde, träumte sie davon, Clown zu werden. In der US-Show "Today" erzählte die Australierin, dass sie im Alter von 21 Jahren tatsächlich an einer renommierten Clownschule in Paris studierte – und das Ganze zwei Jahre lang. "Ich wollte schon immer Clown werden. Es war mein Traum, einer Comedy-Truppe beizutreten, die sich auf Bouffon-Comedy und Mimik spezialisiert", verriet Isla im Interview.

Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Die Hochzeits-Crasher" und "Shopaholic" berühmt wurde, gab auch Einblicke in die Herausforderungen ihrer Clown-Ausbildung. Besonders die körperliche Komödie habe sie geprägt und sie nutze Elemente daraus noch heute in ihren Filmen. Zugleich sei die Zeit nicht immer einfach gewesen: In einem früheren Radiointerview verriet Isla, dass sie von ihren Mitschülern verspottet wurde, weil ihr Laufstil "peinlich" war. Um dies zu überwinden, habe sie sogar später Lauftraining genommen. Auch das Jonglieren sei keine leicht erlernte Disziplin gewesen. Sie scherzte: "Ich war die Letzte in der Klasse, die es geschafft hat, drei Bälle in der Luft zu halten."

Fernab ihrer Clownschule und Hollywood-Karriere ist Isla für ihre humorvolle und liebenswerte Persönlichkeit bekannt. Die dreifache Mutter heiratete 2010 den Schauspieler und Komiker Sacha Baron Cohen (53). Nach 14 Jahren Ehe gaben die beiden im letzten April allerdings ihre Trennung bekannt. Isla gab dazu auch kürzlich in einem Instagram-Post Einblicke in ihre Emotionen.

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fischer

