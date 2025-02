Macher beruhigen panische Fans: "Stranger Things" kommt 2025

Seit 2022 warten Fans der Serie Stranger Things gespannt auf die fünfte und letzte Staffel, die die Geschichte der Kleinstadt Hawkins und ihrer Bewohner zu einem Abschluss bringen soll. Zuletzt hatte allerdings eine Aussage von Matt Duffer, einem der beiden Serienschöpfer, für Besorgnis gesorgt. Anfang Februar erklärte er bei einem Event, es sei "eine große Herausforderung", den geplanten Veröffentlichungstermin 2025 einzuhalten. Diese Äußerung sorgte für Unruhe in der Fangemeinde, die nach der langen Wartezeit deutliche Verzögerungen befürchtete.

Kurz darauf gaben Matt und sein Bruder Ross (40) auf dem renommierten SCAD TVfest jedoch Entwarnung. Im Gespräch mit Journalisten erklärten die beiden, dass die Arbeit an den visuellen Effekten bereits im Januar begonnen habe und der Fortschritt überraschend gut sei. "Tatsächlich liegen wir vor dem Zeitplan – was bei uns selten vorkommt, also ist das großartig", betonte Matt laut Collider und fügte hinzu: "Sie erscheint in diesem Jahr." Damit bestätigten die Duffer-Brüder, dass Staffel fünf – wie von Netflix angekündigt – planmäßig 2025 veröffentlicht werde. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest, ebenfalls unklar ist, ob es eine Aufteilung in zwei Teile geben wird.

Die Duffer-Brüder stehen als Schöpfer, Drehbuchautoren und Regisseure von "Stranger Things" seit dem Start der Serie 2016 im Zentrum des globalen Erfolgs. Mit viel Liebe zum Detail erweckten sie die 80er-Jahre-Kulisse von Hawkins zum Leben und machten die jungen Darsteller wie Millie Bobby Brown (20) und Finn Wolfhard (22) zu weltweiten Stars. In Interviews sprachen Matt und Ross immer wieder davon, wie wichtig es ihnen sei, die Geschichte rund um das Übernatürliche und die enge Freundschaft der Charaktere mit Sorgfalt zu beenden. Bei Fans bleibt nun die Hoffnung, dass sich die lange Wartezeit auszahlt und Staffel fünf den hohen Erwartungen gerecht wird.

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel 5

