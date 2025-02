Michelle Keegan liebt ihr "langweiliges" Leben mit Mark

Michelle Keegan (37) hat in einem Interview mit der Grazia offenbart, wie sehr sie das einfache und zurückgezogene Leben mit ihrem Ehemann Mark Wright (38) schätzt. Obwohl die beiden als Schauspielerin und TV-Star in der Glamourwelt tätig sind, ziehen sie ein ruhiges Leben fernab des Rampenlichts vor. "Es ist sehr langweilig und wahrscheinlich ziemlich basic, aber genauso mag ich es", erklärte Michelle. Das Paar lebt in ihrem selbst entworfenen Vier-Millionen-Euro-Anwesen in der idyllischen Landschaft von Essex und bereitet sich derzeit auf die Ankunft ihres ersten Kindes vor.

Für die werdende Mutter beginnt nun eine neue Lebensphase, die sie ganz bewusst genießen möchte. Michelle plant, nach Abschluss der Dreharbeiten zur finalen Staffel ihrer Serie "Brassic" eine einjährige Pause einzulegen. "Ich werde mir eine große Auszeit nehmen, um das Muttersein zu genießen", verriet sie im Interview. Zwar hat sie schon Pläne für ein großes neues berufliches Projekt, doch dieses wird erst nach ihrer Pause starten. Die Entscheidung, ihre Karriere vorübergehend zurückzustellen, falle ihr heute leichter als früher. Michelle fügte hinzu: "Ich habe gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen und auch einmal nein zu sagen."

Michelle und Mark sind seit 2015 verheiratet und genießen seither eine stabile und harmonische Beziehung. Bereits in früheren Interviews sprach Michelle davon, wie wichtig es sei, beste Freunde zu bleiben und einander in allen Lebenslagen zu unterstützen. Nach ihrer Hochzeit hatte das Paar es nie eilig gehabt, Familienzuwachs zu planen, was immer wieder für Spekulationen sorgte. Doch jetzt scheint der Zeitpunkt für beide endlich perfekt zu sein. Im Dezember hatten die beiden ihre Schwangerschaft mit einer Fotosession öffentlich gemacht und freudig verkündet, dass im kommenden Jahr ein neues Kapitel für sie beginnen wird.

Getty Images Mark Wright and Lauren Goodger, März 2011

Instagram / michkeegan Michelle Keegan präsentiert ihren Babybauch

