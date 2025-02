Prinz Harry und Meghan feiern den Start der Invictus Games

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) feierten die Eröffnung der diesjährigen Invictus Games in Vancouver, Kanada, wie ein frisch verliebtes Paar. Während der von Harry ins Leben gerufene Sportwettbewerb für verwundete Soldaten startete, soll insbesondere Meghan auf der Tribüne für einige liebevolle Momente gesorgt haben. Immer wieder habe sie nach seiner Hand gegriffen, ihren Kopf auf seine Schulter gelegt und ihm verliebte Blicke zugeworfen, so Us Weekly. Trotz eisiger Temperaturen von –11 Grad soll die Herzogin neben ihrem Ehemann über das ganze Gesicht gestrahlt haben. Damit lieferte sie eine deutliche Antwort auf die Kritik von US-Präsident Donald Trump (78), der vor wenigen Tagen in einem Interview mit New York Post über die amerikanische Schauspielerin hergezogen hatte.

Die Invictus Games, zu Deutsch Die Spiele der Unbezwungenen, haben für das Paar eine besondere Bedeutung. Bereits 2017 nutzten sie die Veranstaltung, um ihre Beziehung öffentlich zu machen. Meghan sprach darüber in ihrer improvisierten Rede bei einer Willkommensfeier und betonte: "Kanada fühlt sich wie zu Hause an." Auf ihrem neu wiederbelebten Instagram-Account teilte Meghan emotionale Eindrücke des Tages und zeigte sich und ihren Partner bei innigen Umarmungen mit ihren Fans. Auch die musikalischen Highlights der Veranstaltung genoss das Paar sichtlich, wie Us Weekly berichtet, darunter Auftritte von Katy Perry (40), Nelly Furtado (46) und Chris Martin (47).

Neben den Invictus Games besuchten die beiden in Vancouver noch weitere Sportevents. So waren sie auch bei einem Eishockeyspiel zu Gast, wo Harry sogar den ersten Puck einwerfen durfte – eine Reminiszenz an seine Großmutter Königin Elizabeth II. (✝96), der 2002 in diesem Stadion dieselbe Ehre zuteilwurde. Meghan, die einige Jahre in Toronto lebte, bevor sie Harry kennenlernte, strahlte laut Hello! auch bei diesem Event großes Selbstbewusstsein aus und lieferte damit eine gelungene Antwort auf kritische Kommentare, wie die jüngste Klatsche vom amerikanischen Präsidenten.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den "Invictus Games" in Vancouver im Februar 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

