Romeo Beckham und Kim Turnbull genießen romantischen Abend

Romeo Beckham (22) und seine Freundin Kim Turnbull wurden am Samstagabend beim Verlassen des Chiltern Firehouse in London Hand in Hand gesichtet. Der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) und die 24-jährige DJane schienen einen romantischen Abend genossen zu haben. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden, wie sie in lässigen Outfits das beliebte Promi-Restaurant verließen – Romeo in einem weißen Balenciaga-Shirt im Fußball-Look, kombiniert mit schwarzen Jeans und Boots, und Kim in einem schwarzen Bodysuit mit Baggy-Jeans. Beide wirkten entspannt, während Romeo ein Taxi heranwinkte, um die Nacht ausklingen zu lassen.

Das glamouröse Paar wurde zuletzt oft bei gemeinsamen Unternehmungen gesichtet. Anfang der Woche wurde es händchenhaltend beim Spazierengehen auf Primrose Hill in Nordlondon gesichtet. Zudem nahmen Romeo und Kim an einem Familienevent der Beckhams teil, bei dem auch David Beckham für eine BOSS-Kampagne posierte. Zusammen mit Victoria Beckham und den Geschwistern Cruz (19) und Harper (13) entstand ein Gruppenfoto, das das enge Band innerhalb der Familie zeigt. Kim scheint sich harmonisch in die prominente Familie einzufügen, deren öffentliche Auftritte regelmäßig Aufmerksamkeit erregen.

Kim Turnbull stammt selbst aus einer kreativen und bekannten Familie. Ihr Vater Alex Turnbull war DJ und Mitglied der Band 23 Skidoo, während ihre Großeltern renommierte Künstler waren. Die junge DJane scheint somit in die Fußstapfen ihrer Familie zu treten. Romeo, der in der Vergangenheit mit Fotografin Gray Sorrenti zusammen war, zeigt mittlerweile offen seine Liebe zu Kim, sei es bei gemeinsamen Spaziergängen in London oder in glamourösen Momenten auf Partys. Das Paar wird regelmäßig zusammen abgelichtet und scheint sich zunehmend als neues It-Couple der britischen Promi-Szene zu etablieren.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull im Januar 2025

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Februar 2025

