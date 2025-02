Royal-Personal nannte Herzogin Meghan 'Duchess of Difficult'

Herzogin Meghan (43) sorgte während ihrer Zeit im britischen Königshaus offenbar für gemischte Reaktionen unter den königlichen Angestellten. Von 2018 bis zu ihrem Rückzug aus dem Vereinigten Königreich 2020 lebte Meghan das Leben einer Royal – doch wie ein ehemaliger Mitarbeiter in Tom Quinns Buch "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" verriet, war der Übergang alles andere als einfach. "Sie wurde von einigen 'Duchess of Difficult' genannt", behauptete ein Insider – der erklärte, Meghan habe Mühe gehabt, sich in die komplexen, beinahe archaischen Strukturen der Monarchie einzufügen. Gleichzeitig schilderte derselbe Mitarbeiter, dass die Herzogin von Sussex sich über die formale Beziehung von König Charles III. (76) zu seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), gewundert habe: "Aber sie sind doch Mutter und Sohn – warum sind sie so steif zueinander?"

Meghans Umgang mit dem königlichen Personal war laut dem Royal-Experten von Höhen und Tiefen geprägt. Während sie einerseits nahbar und freundlich sein konnte – manchmal vielleicht sogar zu überfreundlich, wie eine Quelle meinte –, zeigte sie sich andererseits irritiert, wenn ihre Forderungen nicht sofort erfüllt wurden. Besonders schwierig schien es für Meghan, sich an die traditionelle Rollenverteilung im Palast zu gewöhnen, die ihr teilweise fremd war. Einige nannten sie scherzhaft "Mystic Meg", weil sie als modern und progressiv wahrgenommen wurde. Allerdings gab es auch Mitarbeiter, die ihre geradlinige und sachliche Art zu schätzen wussten. "Die alte Garde hatte es wirklich auf sie abgesehen, aber Meghan hat sich ihnen entgegengestellt", erzählte ein ehemaliges Mitglied des Kommunikationsteams aus Kensington Palace.

Abseits der Palastmauern bleibt Meghan, die gerade an einem Film für Netflix arbeitet, eine polarisierende Figur, die sowohl bewundert als auch kritisiert wird. In ihrem früheren Leben als Schauspielerin – bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Serie Suits – galt die zweifache Mutter als ambitioniert und selbstbewusst – Eigenschaften, die sie auch in ihre neue Rolle als Royal einbrachte. Doch genau dieser Tatendrang und ihr fortschrittliches Denken stießen innerhalb der konservativen Monarchie auf Unverständnis. Meghan selbst zeigt sich heute in den Medien meistens reserviert, legt aber immer wieder Wert darauf, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Mit Prinz Harry (40) lebt sie mittlerweile in Kalifornien, wo sie gemeinsam ihre Kinder Archie (5) und Lilibet (3) großziehen und fernab des royalen Protokolls ein neues Leben begonnen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2024

Anzeige Anzeige