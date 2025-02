So veränderte sich Geschmack von schwangerer Michelle Keegan

Michelle Keegan (37) und ihr Ehemann Mark Wright (38) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft verkündete das Paar kurz nach Weihnachten auf Instagram: Ein Foto von Michelle, wie sie ihren Babybauch in einem weißen Outfit am Strand liebevoll hält, ließ die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Michelle, die durch ihre Rolle in der Serie "Coronation Street" bekannt wurde, sprach nun in einem Interview mit dem Magazin Grazia erstmals ausführlich über ihre Schwangerschaft. Besonders ihre geänderten Essensvorlieben sorgen dabei für Gesprächsstoff: "Ich bin eigentlich eher der herzhafte Typ, aber jetzt habe ich Lust auf Süßes", verriet sie lachend. Dass sie während des Einkaufs auch mal direkt einen Schokoriegel verputzt, bevor dieser bezahlt wird, sei inzwischen zur Routine geworden.

Michelle, die aktuell noch an den letzten Dreharbeiten der Serie "Brassic" beteiligt ist, plant nach der Geburt eine lange Auszeit, um sich ganz auf das Leben als Mutter zu konzentrieren. "Ich nehme mir eine große Auszeit, um das Muttersein zu genießen. Normalerweise bin ich im Sommer immer unterwegs am Set, also freue ich mich darauf, endlich zu Hause zu sein", sagte sie im Interview. Vor Kurzem gewährte die werdende Mutter einen Einblick in ihren Januar, den sie ganz der Selbstfürsorge widmete. Im Netz zeigte sie Bilder von Schwangerschaftsmassagen, Pflegeprodukten für ihren wachsenden Bauch und gemütlichen Momenten zu Hause.

Mark und Michelle, die in einem luxuriösen Eigenheim in Essex wohnen, haben während ihrer Beziehung immer wieder längere Zeiten der Trennung gemeistert, da beide häufig beruflich unterwegs sind. Trotz der Distanz haben sie laut Michelle immer Wege gefunden, zusammenzuhalten. "Wir machen uns nie gegenseitig ein schlechtes Gewissen, wenn wir beruflich getrennt sind, und lassen das nicht unsere Beziehung beeinflussen", verriet sie im Interview. Mark, der durch die Reality-Serie "The Only Way is Essex" bekannt wurde, äußerte in der Vergangenheit mehrfach, dass er sich auf die Vaterrolle freue.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, London 2019

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan

