Travis Kelce rockt vorm Super Bowl einen extravaganten Anzug

Travis Kelce (35) hat kurz vor dem Super Bowl 2025 in New Orleans alle Blicke auf sich gezogen, denn er hat sich vor seinem großen Auftritt richtig herausgeputzt. Der NFL-Star erreichte den Caesars Superdome in einem auffälligen Look, der an die 70er-Jahre erinnerte: Ein rostbrauner Anzug aus der Amiri-Herbstkollektion wurde von einer glitzernden Hemdbluse, getönten Aviator-Brillen und einer goldenen Brosche in Rosenform ergänzt. Komplettiert wurde das Outfit mit einer goldenen Halskette und einer schwarzen Tasche. Perfektes Timing für den großen Showdown zwischen seinen Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.

In den sozialen Medien sorgte der extravagante Auftritt für zahlreiche Reaktionen. Fans und Kritiker zogen amüsante Vergleiche zu den Bee Gees, "Starsky & Hutch" und der Ästhetik von "Scarface" auf der Plattform X. Einige witzelten gar, Kelce sehe aus wie ein Darsteller in einem 70er-Jahre-Film. Dieser Look war allerdings nicht der erste mutige Style-Moment des Tight Ends: Schon beim letzten Super Bowl hatte er mit einem schwarz funkelnden Anzug, der an die "Reputation"-Ära seiner Freundin Taylor Swift (35) erinnerte, für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit Taylor genoss Travis noch am Freitagabend vor dem Super Bowl ein Dinner mit Teamkollege Patrick Mahomes (29) und dessen Ehefrau Brittany (29).

Der Super Bowl gilt für die Footballspieler Amerikas als wichtigstes Event des Jahres. Für die Fans von Travis und seiner Partnerin könnte diese Nacht allerdings noch aus anderen Gründen etwas Besonderes werden: Es wird gemunkelt, dass Travis bei einem Sieg seines Teams vor Taylor auf die Knie geht und um ihre Hand anhalten wird. Tatsächlich soll die Sängerin auch bei diesem wichtigen Spiel wieder im Publikum sitzen und ihren Freund anfeuern. Im Podcast "New Heights" ließ der Tight End auch schon ein paar kryptische Bemerkungen über Hochzeiten fallen – jedoch meinte er nur, dass der Herbst keine gute Saison zum Heiraten ist.

Getty Images Travis Kelce im Februar 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

