Yvonne kann nicht schlafen: Peter Klein muss zur Schnarch-OP

Für Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) liegen die Nerven blank – zumindest nachts. Der Reality-TV-Star und die Schauspielerin bekommen in ihrer gemeinsamen Berliner Wohnung am Kurfürstendamm wenig Schlaf. Der Grund: Peter schnarcht. "Es reicht, es muss endlich eine Lösung her", äußerte sich Yvonne gegenüber der Bild-Zeitung. Damit die Nächte wieder erholsam werden, brachte sie Peter zu einem Schnarch-Spezialisten, der schnell eine Ursache fand: ein schlaffes Gaumensegel, das mit einer OP behoben werden soll.

Die geplante Operation ist zwar verhältnismäßig klein, doch die Kosten in Höhe von 4000 bis 5000 Euro werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Das Paar hat dennoch beschlossen, die Summe gemeinsam zu tragen. Der Eingriff, bei dem das Gaumensegel mit einem Laser gekürzt wird, soll nicht nur Yvonnes Schlafprobleme lösen, sondern auch Peters eigene nächtliche Erholung verbessern. "Er will natürlich auch, dass ich glücklich bin", erklärte die 45-Jährige gegenüber dem Blatt und fügte hinzu, dass die Umstände zunehmend eine Belastung für die Beziehung seien. Beide hoffen, dass die OP die gewünschte Ruhe bringt.

Im November 2024 machten Yvonne und Peter ihre Liebe nach hartnäckigen Spekulationen öffentlich – und das nur wenige Tage, nachdem seine Scheidung von Iris Klein offiziell abgeschlossen war. Im Rahmen der zweiten Staffel der deutschen Forsthaus Rampensau-Edition gaben die beiden ihr Pärchendebüt im Reality-TV. Die Sendung verließ das Paar als Sieger. "Für uns beide war es das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwie in einer Show gewonnen haben. Wir waren megahappy, den Sieg nach Hause holen zu können und überglücklich, dass wir als Team so eine Superleistung abgeliefert haben", schwärmten sie im Promiflash-Interview.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein nach dem Finale von "Forsthaus Rampensau"-Germany Staffel 2

