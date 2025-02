Elon Musk äußert sich zur Sperrung von Kanyes X-Konto

Elon Musk (53), der Chef von X, hat den Account von Kanye West (47) gelöscht, nachdem dieser eine Reihe von hasserfüllten Beiträgen auf der Plattform veröffentlicht hatte. Der Rapper sorgte nach den Grammy Awards, bei denen er und seine Ehefrau Bianca Censori (30) bereits für Aufsehen sorgten, auch online für Schlagzeilen. Kanye bezeichnete sich selbst als "Nazi" und schrieb unter anderem: "Ich liebe Hitler." In weiteren Posts verbreitete er antisemitische Aussagen und griff verschiedene Personengruppen an. Elon äußerte sich zu der Sperre mit den Worten: "Angesichts seiner Beiträge wurde sein Account als NSFW eingestuft. Sie sollten das nicht mehr sehen."

Die umstrittenen Aussagen von Kanye folgten auf eine ohnehin kontroverse Woche. Bei den Grammy Awards hatten er und Bianca für Empörung gesorgt, als sie gemeinsam über den roten Teppich schritten – Bianca dabei in einem Outfit, das praktisch gar keines war, da sie vollkommen nackt erschien. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren heftig, und Kanye verteidigte seine Partnerin öffentlich. Auch online legte er nach und veröffentlichte unzählige Posts, in denen er sich unter anderem auch mit der Musikindustrie und gesellschaftlichen Themen anlegte. Seine Äußerungen führten schließlich dazu, dass die Plattform eingriff und sein Konto sperrte.

Kanye, auch bekannt unter dem Namen Ye, ist schon lange für seine provokativen Aussagen und Aktionen bekannt. Sein Verhalten führte in der Vergangenheit bereits zu einem vorübergehenden Karriereknick, insbesondere nachdem er sich in vorherigen Fällen ebenfalls antisemitisch geäußert hatte. Die Beziehung zu seiner aktuellen Ehefrau Bianca sorgt ebenfalls immer wieder für Aufsehen. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) und einer Reihe turbulenter Beziehungen scheint Kanye in Bianca nicht nur eine Partnerin, sondern auch eine Muse gefunden zu haben. Doch seine immer extremer werdenden Ausbrüche werfen zunehmend Fragen auf, wie seine Umgebung mit dem Rapper und seinen öffentlichen Eskapaden umgehen wird.

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

