"Ich bin ein Nazi": Kanye West rastet im Netz komplett aus

Nachdem Kanye West (47) für seinen Auftritt mit Bianca Censori (30) bei den Grammy Awards kritisiert wurde, scheint dem Rapper sein Ruf nun endgültig egal zu sein. Auf seinem reaktivierten X-Account feuert er innerhalb von fünf Stunden um die fünfzig Beiträge ab, in denen er unter anderem schreibt: "Ich liebe Hitler. Was jetzt, ihr Schl*mpen. [...] Ich bin ein Nazi. [...] Ich sage, was auch immer ich will." Darüber hinaus verbreitet er antisemitische Verschwörungserzählungen und betont, dass er diese Äußerungen komplett ernst meint. "Ich bin nicht überdreht. Ich bin kalt wie Eis. So fühle ich mich wirklich", heißt es in einem seiner Beiträge.

Außerdem rechnet Kanye mit der Musikindustrie ab, beleidigt Plus-Size-Models und verteidigt P. Diddy (55), der momentan in einem New Yorker Gefängnis auf seinen Prozess wegen sexueller Gewalt, Menschenhandel und weiterer schwerer Straftaten wartet. Allerdings geht der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) offenbar nicht davon aus, für seine Äußerungen bestraft zu werden. Stattdessen glaubt er: "Ich habe mich für Diddy eingesetzt und werde nächstes Jahr noch 20 Grammys gewinnen und beim Super Bowl auftreten."

Erst vor wenigen Tagen sorgten Kanye und Bianca bei den Grammys für eine Welle der Empörung. Während der Musikproduzent in einem schwarzen T-Shirt und einer passenden Jeans auftrat, war seine Partnerin komplett nackt. In den sozialen Medien verteidigte der 47-Jährige ihre Erscheinung bei der Preisverleihung mit den Worten: "Ich starre immer wieder auf dieses Foto, so wie ich an jenem Abend voller Bewunderung gestarrt habe und denke: 'Wow, ich habe so ein Glück, eine Frau zu haben, die so klug, talentiert, mutig und heiß ist.'"

Getty Images Kanye West, Rapper

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

