Keine Gespräche mit Jonathan Majors über Marvel-Rückkehr

Jonathan Majors (35), bekannt aus seiner Rolle als Kang the Conqueror, wird vorerst nicht ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren. Trotz kursierender Gerüchte, die auf eine mögliche Rückkehr in die Rolle des Kang hinwiesen, berichtete TMZ nun, dass es keinerlei Gespräche zwischen dem Schauspieler und Marvel gegeben habe. Der Star wurde 2023 aus dem Franchise entlassen, nachdem er für eine Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt worden war. Marvel hat daraufhin den geplanten Fokus auf Jonathans Figur aufgegeben und stattdessen Robert Downey Junior (59) als neuen Hauptgegner in der Rolle des Doctor Doom angekündigt.

Jonathan zeigte sich in der Vergangenheit enttäuscht über den Verlust seiner Rolle. Insbesondere betonte er, dass auch andere Schauspieler mit problematischen Rechtsgeschichten, wie Ezra Miller (32) und Robert Downey Junior, weiterhin in großen Produktionen arbeiten durften. In einem Interview sagte er: "Ich liebe Kang. Natürlich bin ich traurig." Gleichzeitig erklärte er, dass er es dennoch fair finde, dass andere mit Geduld und Verständnis behandelt werden. Jonathan erhielt eine Bewährungsstrafe sowie die Anordnung, ein Jahr lang an einem Anti-Gewalt-Programm teilzunehmen. Seine frühere Partnerin Grace Jabbari hatte ausgesagt, dass er sie mehrfach körperlich attackiert habe, darunter ein Vorfall, bei dem ihr Finger verletzt wurde. Jonathan bestand stets darauf, unschuldig zu sein. Im November hatte Grace die Klage gegen ihn dann überraschenderweise zurückgezogen.

Abseits dieser kontroversen Entwicklungen setzt Jonathan offenbar auf einen Neustart in seinem privaten Leben. Im Herbst 2023 wurde bekannt, dass er mit der Schauspielerin Meagan Good (43) verlobt ist. Auch beruflich scheint er wieder Fuß zu fassen: Für 2025 ist ein Drama mit ihm in der Hauptrolle angekündigt, das den Titel "Magazine Dreams" trägt. Zudem arbeitet er an einem Thriller-Projekt mit Martin Villeneuve, dem Bruder von "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve (57). Eine erneute Zusammenarbeit mit Marvel scheint jedoch weiterhin nicht in Sicht.

Getty Images Robert Downey Junior, Marvel-Star

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good bei einer Gala, November 2024

