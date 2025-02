Super Bowl: So stylish feuerte Taylor Swift ihren Travis an

Taylor Swift (35) zeigte sich beim Super Bowl ausnahmsweise nicht im Rot der Kansas City Chiefs. Während ihr Freund Travis Kelce (35) auf dem Feld sein Bestes gab, unterstützte ihn die Sängerin von der Tribüne aus. Dabei präsentierte sich die "Look What You Made Me Do"-Interpretin in einem weißen Bodysuit und einer kurzen, mit Glitzer besetzten Jeans-Shorts. Um ihren Hals trug die Musikerin eine Kette, an der ein goldenes "T" baumelte. Während das Outfit aus der Ferne einen simplen Eindruck machte, ist der Preis alles andere als alltäglich: Laut People kostet der Bodysuit allein über 1.200 Euro.

Auch mit Taylors Hilfe konnte sich Travis' Mannschaft nicht durchsetzen. Die Kansas City Chiefs verloren den Super Bowl mit 40 zu 22 Punkten. Durch die starke Defensive der Mannschaft um Jalen Hurts erzielten die Chiefs ihre ersten Punkte erst am Ende des dritten Viertels. Für viele Footballfans war das deutliche Ergebnis eine echte Überraschung, denn Patrick Mahomes (29) und Co. gewannen sowohl den Super Bowl 2024 als auch 2023.

Auch Travis schien mit einem anderen Ergebnis zu rechnen. Laut Berichten von The Sun traf der NFL-Star kostspielige Vorbereitungen. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Patrick soll der Tight End rund 200.000 Euro für Champagner ausgegeben haben. Außerdem kauften sie für etwa 10.600 Euro edle Zigarren ein. Gerüchten zufolge sei auch eine Reise in die Karibik geplant gewesen, ob diese nun auch nach der Niederlage stattfinden wird, ist noch unklar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce nach dem Super Bowl, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, November 2024

Anzeige Anzeige