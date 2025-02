Antonia Hemmer sucht echte Werte bei "Promi First Dates"

Antonia Hemmer (24), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, ist wieder auf der Suche nach der großen Liebe – diesmal in der Vox-Show Promi First Dates, die am 17. Februar um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Dort hofft die Influencerin, den Mann zu treffen, der nicht nur ihr Herz erobert, sondern auch echte Werte mit in eine Beziehung bringt. In einem Bild-Interview verriet Antonia, dass sie von "Narzissten, Egoisten und selbstverliebten Trampeln" endgültig genug habe. Ihr potenzieller Partner sollte stattdessen ehrgeizig, bodenständig und sportlich sein.

Neben einem positiven Mindset und einem aktiven Lebensstil legt die Blondine auch Wert auf einen Mann, für den die Familie an oberster Stelle steht: "Ich finde Männer toll, die selbst was erreicht haben, mit dem, was sie lieben. Die etwas antreibt. Aber sich trotzdem Zeit für private Dinge nehmen wie Familie, Freunde. Er muss wissen, was er will – und dann halt am besten mich." Antonia hat in den vergangenen Jahren einiges erlebt. In der 16. Staffel von Bauer sucht Frau lernte sie Patrick Romer (29) kennen, und die beiden wurden ein Paar. Die Beziehung scheiterte allerdings nach zwei gemeinsamen Jahren. Seitdem lebt Antonia als Single und betont, dass sie nicht verzweifelt nach einer Beziehung suche. "Ich weiß, dass mein privates Glück nicht von einem Mann abhängig ist – sondern alleine von mir", erklärte sie selbstbewusst gegenüber dem Blatt. Trotzdem wäre sie bereit für eine neue Liebe, die ihr aufregendes Leben, das von Reisen und beruflicher Erfüllung geprägt ist, ergänzen könnte.

Bei "Promi First Dates" ist Antonia nicht alleine auf der Suche nach der großen Liebe. Zu den Teilnehmern zählen auch Prominente wie Schauspielerin Saskia Valencia (60), Reality-TV-Star Xenia Prinzessin von Sachsen (38), Comedian Tony Bauer (29) oder DSDS-Star Daniele Negroni (29). Die Sendung wird wie immer von Gastgeber Roland Trettl (53) moderiert.

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

