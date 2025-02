Jennifer Aniston steht für Fitness um drei Uhr morgens auf

Jennifer Aniston (56) startet ihre Tage deutlich früher als die meisten anderen – und das aus gutem Grund. Wie ein Insider gegenüber OK! verriet, steht die Schauspielerin während der Drehzeiten zu ihrer Erfolgsserie "The Morning Show" oft bereits um 3:00 Uhr morgens auf, um ihr tägliches 90-minütiges Work-out zu absolvieren. Da die Drehtage meist um 6:00 Uhr beginnen und sich bis in die Abendstunden ziehen können, bleibt ihr keine andere Wahl, als ihre Trainingseinheit in die frühen Morgenstunden zu verlegen. "Es ist eine langjährige Gewohnheit von ihr, vor Sonnenaufgang zu trainieren", verriet die Quelle.

Selbst außerhalb von Dreharbeiten bleibt Jennifers Fitness-Routine ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Zwischen Meetings für ihre Beauty-Marke Lolavie und Promo-Terminen schafft es der Filmstar kaum, seine Tage anders zu strukturieren. Da bleibt nur der frühe Morgen, um ihren Körper in Bewegung zu bringen. Für sie sei es aber nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern auch der mentalen Fitness. Wie Jennifer bereits mehrfach betonte, fühle sie sich ohne diese Bewegung unausgeglichen. Das morgendliche Training sei über die Jahre zu einer festen Gewohnheit geworden – unabhängig davon, ob sie gerade für ein großes Projekt vor der Kamera steht oder nicht.

Dass Jennifer großen Wert auf Balance legt, hat sie vor einiger Zeit im Gespräch mit CR Fashion Book deutlich gemacht. Ihre Gesundheitsgrundsätze sind simpel, aber konsequent: viel Wasser trinken, sich täglich bewegen, vollwertige und frische Nahrung zu sich nehmen und ausreichend schlafen. Letzteres, so gab sie zu, fällt ihr nicht immer leicht, besonders bei so vollen Terminkalendern. Doch sie betonte, dass sie die Folgen von Schlafmangel sofort spüre. Die ehemalige Friends-Darstellerin sieht in ihrer Routine nicht nur ein Fitnessprogramm, sondern auch eine Art, sich selbst Wertschätzung zu zeigen und im Trubel des Hollywood-Alltags auf sich zu achten.

https://www.instagram.com/dani_bcoleman/ Jennifer Aniston mit ihrer Trainerin Dani Coleman im Mai 2024

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston, Schauspielerin

