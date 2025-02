Kanye West und Bianca stritten kurz vor Nacktauftritt wohl

Zwischen Kanye West (47), mittlerweile bekannt als Ye, und seiner Ehefrau Bianca Censori (30) soll es Spannungen gegeben haben. Dies berichtete Schauspielerin und Influencerin Riley Mae Lewis, die das Paar bei den Grammy Awards am 2. Februar aus nächster Nähe beobachtet hatte. Sie stand nur wenige Meter von den beiden entfernt. Riley erklärte gegenüber der U.S. Sun: "Die Spannung zwischen den beiden schien offensichtlich zu sein, und viele Leute auf dem Teppich dachten genau das Gleiche." Kanye, der von Biancas entblößtem Auftritt begeistert schien, wirkte laut Riley energiegeladen, während Bianca eher abwesend und unzufrieden wirkte. "Sie sah nicht glücklich aus und wirkte nicht so, als wollte sie wirklich dort sein. Sie schien mit dem Skandal, den er auf dem Teppich auslösen wollte, nicht ganz einverstanden zu sein", sagte Riley gegenüber der Zeitung.

Hinter den Kulissen sorgte Kanye in den vergangenen Wochen nicht nur bei öffentlichen Auftritten, sondern auch online für Aufregung. Der Musiker und Designer hatte auf der Plattform X, vormals Twitter, mit antisemitischen Äußerungen und kontroversen Behauptungen für einen Skandal gesorgt. Unter anderem schockierte er mit Aussagen wie "Ich bin ein Nazi und liebe Hitler" und sorgte für weltweite Empörung. Der endgültige Ausschluss von der Plattform folgte prompt, als Kanye beschämende Bilder und Symbole veröffentlichte, die weiter zur Eskalation beitrugen. Riley folgerte dazu: "Wenn man jetzt alles sieht, was mit Kanyes wilden Schimpftiraden passiert, macht es Sinn, vielleicht hat dies zum Sturz von Kanye auf Twitter geführt. Das alles war zweifellos geplant." Und es kam noch schlimmer. Kanye erklärte auf derselben Plattform, er habe "die absolute Macht" über seine Frau, prahlte mit ihrem Grammy-Aussehen und forderte die Freilassung seines Freundes Sean "Diddy" Combs, der wegen Sexhandels angeklagt wurde und derzeit im Gefängnis sitzt.

Bianca, die seit ihrer überraschenden Hochzeit mit Kanye häufig in den Schlagzeilen steht, ist eigentlich für ihre Arbeit als Designerin bekannt und hielt sich vor der Beziehung eher aus dem Rampenlicht heraus. Doch seit sie und Kanye ein Paar sind, wirkt Biancas öffentliche Rolle zunehmend von Kanyes unberechenbarem Verhalten geprägt. Freunde und Beobachter äußerten immer wieder Sorge um sie, da Kanye mehrfach mit fragwürdigen Aktionen für Aufsehen sorgte. Riley, die das Paar am Grammy-Abend beobachtete, meinte sogar, dass Bianca sichtlich unwohl in ihrer Rolle als Kanyes Partnerin wirkte: "Es gibt definitiv Spannungen zwischen ihnen. Ich mache mir Sorgen darüber, wie die Beziehung hinter den Kulissen aussehen könnte." Und noch etwas ist der Schauspielerin aufgefallen, das bei ihr großes Unbehagen auslöste. "Als ich ihn ansah, warf er mir einen koketten Blick zu, obwohl Bianca direkt neben ihm war… Die ganze Situation war seltsam."

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

MEGA / Thecelebrityfinder Kanye West, Rapper

