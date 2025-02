Keine Ehe: Bereuen die "Love Is Blind"-Singles die Show?

Am Ende der ersten Staffel von Love Is Blind: Germany wurde nur eine Ehe geschlossen. Damit ist das Experiment für die übrigen Kandidaten eigentlich gescheitert, doch Shella, Shila und Sally blicken trotzdem positiv auf ihre Teilnahme an der Sendung zurück. Beim Mates Date sprachen die drei Mädels mit Promiflash, und Shella erklärte: "Ich bereue gar nichts. Auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft habe, aber ich würde es genauso wieder machen." Der Meinung sind auch ihre beiden Freundinnen. Shila würde sogar noch ein zweites Mal an der ungewöhnlichen Kuppelshow teilnehmen.

Sally entschied sich in der Datingphase, in der sich die "Love Is Blind"-Kandidaten nicht sehen können, für Medina. Nach dem Heiratsantrag durften sich die beiden Turteltauben dann das erste Mal gegenüberstehen. "Das war super, super, super unangenehm. Ich glaube, es war das Unangenehmste, was ich in meinem Leben erlebt habe", gab die 27-Jährige im Promiflash-Interview zu. Nach dem Reveal brach die Kandidatin die Show ab.

Shila und ihr Auserwählter Tolga trennten sich während des Liebesurlaubs auf Kreta. In der Wiedersehensshow verriet die Reality-TV-Teilnehmerin, dass es dafür einen ganz bestimmten Auslöser gab. Als sie gemeinsam am Strand spazieren gingen, zerstörte ihr Beau die Sandburg eines Kindes, obwohl die Brünette das nicht wollte: "Das war für mich ein Moment, wo ich dachte: 'Wie kann man so respektlos gegenüber anderen und mir sein?'"

Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

"Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Shila und Tolga

