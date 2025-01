"Love Is Blind"-Reveal war für Sally "unangenehmster" Moment

Love Is Blind: Germany hat in diesem Jahr unter den Kuppelshow-Fans sehr für Furore gesorgt. Besonders Kandidatin Sally und ihr Auserwählter Medina zogen dabei die Aufmerksamkeit auf sich – denn nachdem sie sich das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber gestanden hatten, hatte Sally das Experiment plötzlich komplett abgebrochen. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät sie: "Das war super, super, super unangenehm. Ich glaube, es war das Unangenehmste, was ich in meinem Leben erlebt habe." Das habe Sally selbst auch komplett aus der Bahn geworfen, denn während ihres Kennenlernens habe die Sache noch ganz anders ausgesehen.

Wie es die Show vorsieht, daten sich die Kandidaten, ohne das Äußere des anderen zu kennen. Es kommt nämlich nur auf die inneren Werte an. Für Sally und Medina spielte auch der Glaube eine große Rolle – durch Zufall bezogen sie sich gleichzeitig auf den gleichen Bibelvers, was für sie eine Art Zeichen gewesen war, dass es zwischen ihnen wirklich klappen könnte. Doch wie Sally gegenüber Promiflash schildert: "Ich dachte mir: ‘Habe ich irgendwas falsch verstanden? Warum war es jetzt gerade so, wie es war? Warum hatten wir nicht direkt eine Connection?’" Für sie sei es ein sehr befremdliches Gefühl gewesen. "Ich war danach so verunsichert, da ich dachte, ich hätte ein Zeichen bekommen. Ich habe mich gefragt, ob ich etwas missverstanden habe und es vielleicht doch nicht das Richtige war", erklärt sie weiter.

Dass es am Ende kein Zeichen war, bestätigt auch das große Wiedersehen nach Dreh-Ende der Show. Denn noch während der Aufnahmen entschieden Sally und Medina sich dazu, dem Experiment trotz gescheitertem Reveal eine zweite Chance zu geben. Doch für das Jawort vorm Altar reichte es am Ende nicht. "Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Wir waren in einer Beziehung, die war nicht so lang. Seitdem sind wir auch nicht mehr zusammen, aber haben inzwischen auch ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis", meinte sie beim Wiedersehen.

Netflix Medina, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Instagram / sally.os Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

