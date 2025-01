Ilias Pappas verteidigt umstrittene "Love Is Blind"-Ehe

Ilias Pappas und Alina Rothbauer gaben sich am Ende der ersten Staffel von Love Is Blind: Germany das Jawort. Doch im Laufe der Sendung sammelte der Immobilienmakler bei den Fans nicht nur Pluspunkte, sondern wurde im Netz auch mit viel Hass konfrontiert. Auf Instagram macht der Blondschopf nun seinem Ärger Luft. "Für einige Zuschauer war unsere Lovestory von Anfang an von Vorurteilen überschattet", schreibt er zu einem Zusammenschnitt aus der Zeit mit seiner Herzdame. Darüber hinaus schwärmt er: "Unsere gemeinsame Entwicklung, die vielen Lacher, die unvergesslichen Reisen und die Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben – all das hat uns nur noch stärker gemacht."

In seinem Post zeigt der 27-Jährige einige Nachrichten, die ihm von Zuschauern geschickt wurden. Darin wird Ilias unter anderem als "Pferdefresse", "H*rensohn" und "ekelhaft" bezeichnet. Seiner Meinung nach gehen diese Beschimpfungen zu weit. "Bevor ihr auf 'Senden' drückt, denkt bitte kurz darüber nach, wie sich diese Nachricht für euch anfühlen würde, wenn ihr sie selbst erhalten würdet", bittet er seine Follower. Die Fans des TV-Pärchens stehen hinter dieser Botschaft. In einem Kommentar heißt es: "Hass mit Liebe bekämpfen. Genauso und nicht anders!"

Ein Kritikpunkt vieler Fans war, dass Ilias während der Show auch Interesse an der Kandidatin Hanni gezeigt hatte. Im Promiflash-Interview gab der Netflix-Star zu, dass er sich nicht immer korrekt verhalten habe. "Ich kann die Kritik in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen [...], im Nachhinein tut es mir Alina gegenüber leid", räumte der Unternehmer ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / ilias.pappas97 "Love is Blind: Germany"-Kandidatin Ilias

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase "Love is Blind: Germany"-Hanni, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige