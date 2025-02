Neuer Podcast widmet sich Heidi Klums GNTM-Erfolgsgeschichte

Heidi Klum (51) wird im neuen Podcast "Das Imperium Heidi Klum – Catwalk zur Macht" zur Hauptfigur einer spannenden Erfolgsstory. Darin wird erzählt, wie sich das Mädchen aus Bergisch Gladbach den Weg zu einem der erfolgreichsten Models gebahnt hat. Mit einem geschätzten Vermögen von über 100 Millionen Euro gehört die Unternehmerin und TV-Produzentin zu den einflussreichsten Deutschen weltweit. Wie in einer Pressemitteilung des Hessischen Rundfunks hervorgeht, erscheinen am 12. Februar die ersten zwei Folgen der insgesamt fünfteiligen Serie in der ARD Audiothek. Der Podcast beleuchtet dabei nicht nur Heidis Karrierehöhepunkte, sondern thematisiert auch dunkle Momente und Herausforderungen auf ihrem Weg.

In mehreren Episoden kommen Personen zu Wort, die die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) auf ihrer Reise begleitet haben. Darunter die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink (38), Modelagenten wie Peyman Amin (53) und Thomas Zeumer sowie Marketingexperten. Sie berichten von Heidis unermüdlichem Ehrgeiz, ihrer Fähigkeit, sich stets neu zu erfinden und ihrem Umgang mit Kritik und Anfeindungen. Besonders ihr Erfolg als Produzentin und Moderatorin von GNTM wird analysiert. Unter dem Titel "GNTM: Alles nur Show" widmet sich eine der Podcastfolgen explizit der Frage, wie authentisch das Format ist, das auch von kontroversen Diskussionen um Schönheitsideale geprägt wird.

Der Podcast erscheint pünktlich zum Auftakt der Jubiläumsshow von "Germany's Next Topmodel". Am 13. Februar startet die bereits 20. Staffel der Kultserie. Anlässlich des besonderen Meilensteins fährt Heidi mit einigen Neuerungen auf: Zum Beispiel wird ihre Tochter Leni Klum (20) an ihrer Seite ein Teil der Show sein. Auch auf die familiäre Unterstützung ihres Ehemanns Tom und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) kann die 51-Jährige setzen. Die Tokio Hotel-Stars werden beide als Gastjuroren mit von der Partie sein.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum, Mai 2024

