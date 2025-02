Süß: Leni Klum teilt Knutschfoto mit ihrem Aris im Netz

Leni Klum hat mit einem neuen Foto für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram veröffentlichte die 20-Jährige eine Aufnahme, auf der sie ihren langjährigen Freund Aris Rachevsky zärtlich küsst. Das Model und der Nachwuchs-Eishockeyspieler sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Auf dem neuen Pärchenbild sind Lenis Augen geschlossen, die Lippen zu einem Kussmund geformt – eine intime Momentaufnahme, die ihre Liebe öffentlich zelebriert.

Die Aufnahme sorgte bei manchen Fans für eine Überraschung. Wie einige ihrer Follower schrieben, sei es auf den ersten Blick gar nicht so leicht, Leni zu erkennen. Das liegt wohl vor allem an Lenis veränderter Haarpracht. Die Tochter von Heidi Klum (51), die über Jahre hinweg für ihre blonde Naturhaarfarbe bekannt war, trägt aktuell dunkelbraune Haare – eine Farbe, die ihre ausdrucksstarken Augen besonders betont. Leni zeigte sich jüngst äußerst experimentierfreudig und bewies, dass ihr sowohl blonde als auch brünette Styles hervorragend stehen.

Leni, die schon ihre Kindheit im Rampenlicht verbracht hat, scheint im Privaten ihr Glück gefunden zu haben. Die Beziehung zu Aris hält nun schon seit ihrer Teenagerzeit. Dennoch zeigt das Paar seine Liebe nur selten so offen wie in diesem Moment. Leni lebt in New York, wo sie sowohl ihrer Karriere als Model als auch ihrem Studium nachgeht.

Instagram / leniklum Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky im April 2023

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, November 2019

