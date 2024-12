Leni Klum und Freund Aris genießen winterlichen Spaziergang

In der exklusiven Skiregion Aspen versammelt sich in den Wintermonaten die Crème de la Crème Hollywoods. Auch Leni Klum (20) verbringt die Vorweihnachtszeit in den Bergen Colorados. Dort wurde die Tochter von Topmodel Heidi Klum (51) nun bei einem entspannten Einkaufsbummel mit ihrem Freund Aris Rachevsky gesehen. Auf den Schnappschüssen laufen der Eishockey-Spieler und das Model Hand in Hand durch die verschneiten Gassen. Leni trägt dabei gemütliche, lockere schwarze Hosen und eine farblich passende Pufferjacke. Mit einem Haarband und einer coolen Sonnenbrille rundet die 20-Jährige ihr Outfit gekonnt ab.

Auch Aris trägt lockere Hosen - jedoch in Grün. Ein grauer Pullover und eine dunkelblaue Mütze halten den Sohn von Rhea Rachevsk in den Bergen warm. Leni und Aris genießen ihre Zweisamkeit beim Shoppingtrip. Ihre Zeit in Aspen verbringen sie jedoch nicht allein. Denn Lenis ganze Familie ist mit dabei. Mama Heidi, ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) und Lenis Geschwister Johan (18), Henry (19) und Lou (15) sind ebenfalls mit von der Partie. Wie vergangene Schnappschüsse zeigen, verbrachten sie bereits alle zusammen schöne Stunden in der winterlichen Stadt.

Aris ist schon lange Teil der Familie Klum. Die 20-Jährige und der Sportler gehen bereits seit über fünf Jahren gemeinsam durchs Leben und feierten vor wenigen Wochen ihren Jahrestag. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte Leni auf Instagram private Einblicke in ihr Liebesglück. Auf einem der Bilder saßen die beiden Turteltauben in einem Auto und blickten mit gespielt ernster Miene in die Kamera. Besonders rührend: Leni teilte sogar das allererste gemeinsame Foto, das die beiden vor fünf Jahren aufgenommen hatten. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigte eine schüchtern lächelnde Leni neben dem jungen Eishockey-Spieler.

MEGA Heidi Klum mit ihrer Familie, Dezember 2024

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, November 2019

