Justin Baldoni war vor Rechtsstreit psychisch angeschlagen

Justin Baldoni (41) hat im vergangenen Jahr, noch vor der rechtlichen Auseinandersetzung mit Blake Lively (37), offen über seinen emotionalen Zustand gesprochen. In einem Gent's Talk-Podcast-Interview von November 2024, das am 10. Februar veröffentlicht wurde, schilderte der Schauspieler und Regisseur die Auswirkungen eines intensiven Jahres. "Ich habe heute Morgen meinem besten Freund und der Präsidentin meiner Firma geschrieben, dass es mir nicht gut geht", erklärte Justin. Er sei erschöpft, leide unter Schlafproblemen und habe sich keine Zeit zur Heilung gegönnt. Zur gleichen Zeit erreichte der von ihm produzierte und inszenierte Film It Ends With Us mit Blake in der Hauptrolle an den Kinokassen weltweit Einnahmen von 351 Millionen Dollar. Doch der Erfolg des Projekts wurde schnell von schwerwiegenden Anschuldigungen überschattet.

Blake hatte im Dezember 2024 Klage gegen Justin eingereicht und ihm sexuelle Belästigung am Set sowie den Versuch vorgeworfen, ihren Ruf mit einer Schmierenkampagne zu zerstören. Justin weist die Vorwürfe strikt zurück und erhob im Januar Gegenklage gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihre PR-Agentin Leslie Sloane. Er fordert 400 Millionen Dollar Entschädigung und wirft dem Trio unter anderem Verleumdung und einen zivilen Erpressungsversuch vor. Der öffentliche Streit sorgt für viel Aufsehen in der Filmbranche. Laut Aussagen einer Psychotherapeutin, die das Magazin Us Weekly konsultierte, werde diese sehr öffentliche Austragung der Konflikte für beide Parteien emotional belastend sein – sowohl während der laufenden Verfahren als auch bei der Verarbeitung der Ereignisse danach.

Abseits der gerichtlichen Auseinandersetzung ist Justin als Kopf von Wayfarer Studios bekannt, einem Produktionsunternehmen, das er 2019 gründete. Er betont, wie wichtig ihm die Arbeit und die Menschen dort wären, wenngleich der Druck auf ihn und seine Familie enorm sei. Blake hingegen ist vor allem für ihre Hollywood-Karriere und ihr glückliches Privatleben mit Ryan bekannt, mit dem sie vier Kinder großzieht. Die Spannungen zwischen den beiden Stars werfen einen Schatten auf ihre Karrieren und lassen viele Fans überrascht zurück.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni bei einem Screening von "The Boys In The Boat" in New York City 2023