Justin Baldoni kämpfte lange damit, zu sich selbst zu finden

Wie verhält man sich eigentlich als richtiger Mann? Diese Frage stellte sich Justin Baldoni (40) eine ganze Weile – und die Antwort herauszufinden, kostete ihn einiges an Selbstsicherheit. "In meinen Zwanzigern habe ich, wie ich es nannte, die verschiedenen Masken der Männlichkeit ausprobiert... wie zum Beispiel so zu tun, als wäre mir alles scheißegal", erzählt der Schauspieler im Podcast "Soul Boom". Sich permanent zu verstellen, habe aber dafür gesorgt, dass Justin nicht mehr genau wusste, wie er sich einer Frau öffnen könnte, ohne diese Maske zu verlieren. Damit habe er lange zu kämpfen gehabt. Auch als er jemanden Besonderen kennenlernte, konnte er sich nicht überwinden, sich ihr zu öffnen: "Ich habe versucht, etwas zu sein, was ich anfangs nicht war, und ihr nicht zu schreiben oder sie nicht anzurufen, aber alles, was ich wollte, war, ihr mein Herz zu öffnen."

Erst dank seiner jetzigen Ehefrau Emily konnte Justin zu sich selbst finden. Durch sie habe er gelernt, dass er so nicht weitermachen könne. "Ich habe im Laufe meiner Zwanziger gemerkt, dass das alles nicht funktioniert. Also fing ich an, alles infrage zu stellen. Als ich meine Frau kennenlernte, ging mir dann eine Glühbirne auf", erinnert sich der 40-Jährige und fügt hinzu: "Als ich erkannte, was wäre, wenn ich einfach ich selbst wäre? Was, wenn ich einfach ich selbst bin und alle Teile von mir mit ihr teile?" Emily war also der Grund, durch den Justin merkte, dass er sich nicht verstellen muss, um einer Frau zu gefallen.

Mit seiner Emily ist Justin bereits seit 2013 verheiratet, und in den darauffolgenden Jahren durfte das Paar zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. In den vergangenen Wochen wird der US-Amerikaner die Unterstützung seiner Familie sicherlich sehr gebraucht haben, denn obwohl sein neuester Film It Ends With Us ein Kinoerfolg war, drückten fiese Gerüchte die Stimmung. Justin soll am Set für ein toxisches Umfeld gesorgt und vor allem mit seinem Co-Star Blake Lively (37) schwerwiegende Probleme gehabt haben. Der Regisseur soll die Gossip Girl-Darstellerin unter anderem wegen ihres Gewichts gedemütigt haben. Bisher ist allerdings nicht klar, was wirklich am Set des Dramas vorfiel.

Getty Images Emily und Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere in New York City 2024

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

