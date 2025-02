Taylor Swift wird beim Super Bowl von Eagles-Fans ausgebuht

Taylor Swift (35) sorgte beim Super Bowl in New Orleans für Aufsehen – allerdings nicht im positiven Sinne. Die Sängerin, die ihren Freund Travis Kelce (35) und sein Team Kansas City Chiefs unterstützte, wurde von den Zuschauern gnadenlos ausgebuht, als sie auf der Stadionleinwand eingeblendet wurde. In einem Video des offiziellen NFL-Accounts auf Instagram ist zu sehen, dass sie verwundert wirkte und "Was ist los?" in die Runde fragte. Taylor, die auch mit ihrem simplen Outfit überraschte, fing sich jedoch schnell wieder und lachte die Situation schließlich mit ihren Begleitern weg. Neben ihr saßen unter anderem die Rapperin Ice Spice (25) und ihre langjährige Freundin Ashley Avignone.

Taylor stammt ursprünglich aus Pennsylvania, ebenso wie die Gegner der Chiefs, die Philadelphia Eagles. Da die "Karma"-Interpretin in der Vergangenheit oft in Fanartikeln der Eagles gesichtet wurde, sehen viele Fans des Teams es kritisch, dass sie nun für die Chiefs und insbesondere für Travis, den Tight End des Teams, jubelt. Zudem waren im Stadion überwiegend Eagles-Anhänger vertreten, die ihre Stimmung lautstark zeigten. Dennoch erhielt Taylor auch Unterstützung: Tennis-Ikone Serena Williams (43) schrieb auf der Plattform X tröstend: "Ich liebe dich, Taylor, hör nicht auf diese Buhrufe!"

Die Szenen im Stadion sorgten für Diskussionen, denn Taylor ist von ihren Konzerttourneen gewohnt, von riesigen Menschenmengen gefeiert zu werden. Tatsächlich steht die Sängerin seit Beginn ihrer Beziehung zu Travis immer wieder im Fokus der NFL-Community – einige begrüßen ihren Einfluss auf das Interesse am Sport, während andere ihre Präsenz kritisch sehen. Trotz der Buhrufe ließ sich Taylor nicht aus der Ruhe bringen und feuerte ihren Freund weiter an – mit mäßigem Erfolg, da die Chiefs mit einer deutlichen Niederlage gegen die Eagles verloren.

Getty Images Taylor Swift beim Super Bowl, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

