Scheinheilig? Serkan betitelte Aleks Petrovic als Fremdgeher

Samira (31) machte vor wenigen Tagen die Trennung von Serkan Yavuz (31) bekannt. Der Grund für das Beziehungsaus: Der Realitystar soll die Zweifachmama mehrfach betrogen haben. Sein Verhalten scheint nicht nur seiner Ex nahezugehen, sondern auch in einigen der Social-Media-User etwas auszulösen – diese erinnern sich noch ganz genau daran, wie Serkan seinen Reality-TV-Kollegen Aleks Petrovic (33) wegen genau solcher Taten aufgezogen hatte, und finden ihn wohl ziemlich scheinheilig. "Ist das nicht dieser Typ, der Alex Petrovic in jedem Format als Fremdgeher niedergemacht hat? Und der ist jetzt selbst fremdgegangen und hat Ehefrau und Kind!? Welch Ironie...", kommentiert beispielsweise ein Nutzer auf Instagram.

"War er nicht derjenige, der über Vanessa Nwattu und Aleks hergezogen hat? Er sei ein Fremdgeher, und jetzt hat er es selber gemacht. Chapeau, Serkan. Glanzleistung. Wie kann man eine Familie so wegwerfen. Aber über andere lästern" und "Aber über diesen Aleks herziehen. Selber nicht besser. Nicht mal die Eier, um ein Statement abzugeben. Sonst immer große Klappe machen. Wünsche Samira viel Kraft", echauffieren sich zwei weitere. Die The 50-Bekanntheit hat sich bisher tatsächlich nicht zu der Trennung geäußert – anders als Samira. Sie traf die Entscheidung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, jedoch nicht, ohne alles vorher mit Serkan abgeklärt zu haben.

Die Spekulation, dass Serkan Samira betrogen haben soll, macht schon seit einigen Monaten die Runde. Immer wieder behaupteten einige, dass zwischen ihm und der ehemaligen Love Island-Kandidatin Laura Maria Lettgen was gelaufen sei. Doch Samira klärte vor einigen Tagen auf: "Freunde, F***e Blond ist nicht der Grund für die Trennung. Es geht um weitaus Schlimmeres als diese Aufmerksamkeitsscheiße, die mich in einer ohnehin schwierigen Lage meiner Beziehung getroffen hat." Gestern gab sie dann in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" preis: "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert."

