Wegen Doku: P. Diddy erhebt 100-Millionen-Dollar-Klage

Wie das Magazin Page Six berichtet, hat P. Diddy (55) gegen NBCUniversal und die Produktionsfirma Ample eine Klage in Höhe von 100 Millionen Dollar (ca. 97 Millionen Euro) eingereicht. Anlass ist die Dokumentation "Diddy: The Making of a Bad Boy", die seit Januar auf dem Streamingdienst Peacock verfügbar ist. P. Diddy wirft den Machern vor, ihn in der Sendung wiederholt in ein falsches Licht gerückt und damit seinen Ruf erheblich geschädigt zu haben. Laut seinen Anwälten werden darin unbewiesene und absurde Behauptungen aufgestellt, darunter der Vergleich zu Jeffrey Epstein sowie die unhaltbare Anschuldigung, er sei für den Tod seiner Ex-Partnerin Kim Porter (✝47) verantwortlich. Die Klage wurde am Mittwoch am Bezirksgericht in New York eingereicht.

In der Doku kommen mehrere Weggefährten Diddys zu Wort, darunter auch der Produzent Al B. Sure!, der als Quelle umstritten ist. Al deutet an, dass Porters Tod im Jahr 2018 – offiziell aufgrund einer Lungenentzündung – mehr gewesen sei, als bisher bekannt ist. Die Anwälte des Rappers argumentieren, solche Behauptungen seien nicht nur unbegründet, sondern trügen zur Verbreitung von "aus den Fugen geratenen Verschwörungstheorien" bei. Auch wird scharf kritisiert, dass NBC trotz einer vorherigen Warnung bezüglich der Vorwürfe nicht von der Ausstrahlung der Doku absah. Gleichzeitig enthalten sich die Anwälte nicht, auf bereits widerlegte Anschuldigungen einzugehen, die in anderen Kontexten gegen den Rapper erhoben worden waren.

P. Diddy, dessen Karriere nicht nur von Erfolgen in der Musikindustrie, sondern auch von Skandalen geprägt ist, steht aktuell ohnehin im Rampenlicht. Erst kürzlich berichteten mehrere Medien über die Vorwürfe, die bis in die frühen 2000er Jahre zurückreichen und den Musiker in vielfältiger Hinsicht belasten. Bereits zur Veröffentlichung der Doku Anfang des Jahres gab es Kritik, dass diese versuche, die öffentliche Wahrnehmung des Musikers weiter zu polarisieren. Unabhängig davon bleibt P. Diddy eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Hip-Hop, auch wenn sein Vermächtnis durch solche Kontroversen immer wieder auf die Probe gestellt wird.

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

Getty Images P. Diddy im Januar 2018 in N.Y.

