Wunsch nach Kontrolle: Blake Lively eckte mit Produzenten an

Hollywood-Star Blake Lively (37) sorgt derzeit für Schlagzeilen, da sie sich mit Justin Baldoni (41), Co-Star und Regisseur des Films "It Ends With Us", im Rechtsstreit befindet. Die Schauspielerin wirft Baldoni unter anderem sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten am Set vor. Zusätzlich sollen kreative Differenzen den Dreh belastet haben. Blake, die in einem jetzt wiederentdeckten Interview erklärte, dass sie mehr kreative Kontrolle bei ihren Projekten einfordere, soll das Produktionsumfeld dabei empfindlich gestört haben. Baldoni hingegen spricht von emotionalem Stress, der ihn und seine Familie stark belastet habe.

Bereits 2022 sprach Blake beim Forbes Power Women’s Summit über ihren Wunsch nach "Autorschaft" in Filmprojekten. Sie erklärte, dass ihr reines Schauspielen oft nicht ausreiche und sie sich stärker in das Storytelling einbringen wolle. Diese Herangehensweise wurde jedoch nicht immer gut aufgenommen. Laut TMZ stieß sie damals bei Produzenten auf Widerstand, sodass sie sich selbst fragte: "Bin ich das Problem?" Dass sie diese Ambitionen jedoch erst spät offenlegte, habe zu Unmut hinter den Kulissen geführt, eine Erfahrung, die sich in ihrer Karriere wiederholt habe. Die aktuellen Vorwürfe gegen Baldoni, der wiederum Blake öffentlich des Mobbings beschuldigt, beleuchten die Spannungen bei der Produktion aus einer neuen Perspektive.

Privat ist Blake Lively als engagierte Ehefrau und vierfache Mutter bekannt. Trotz der angespannten Situation zeigte sich Ehemann Ryan Reynolds (48) in der Vergangenheit stets unterstützend. Das Paar zählt zu den beliebtesten Hollywood-Duos und wird für seine humorvolle, bodenständige Art geschätzt. Blake selbst ist dafür bekannt, nicht nur abseits der Leinwand klare Ansagen zu machen. Bereits mehrfach betonte sie in Interviews, wie wichtig ihr Authentizität in künstlerischen Prozessen sei. Mit ihrer Rolle im aktuellen Drama um Baldoni rückt jedoch wieder einmal besonders die Kehrseite ihrer entschiedenen Haltung in den Fokus.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

