20. Jubiläum: Alle Infos zum "Germany's Next Topmodel"-Start

Germany's Next Topmodel feiert in diesem Jahr großes Jubiläum: Am 13. Februar läutet Chefjurorin Heidi Klum (51) die 20. Staffel der beliebten Castingshow ein. Wie bereits im vergangenen Jahr sind auch dieses Mal wieder weibliche und männliche Nachwuchsmodels im Rennen um den Titel und das begehrte Preisgeld von 100.000 Euro. Im Promiflash-Video gibt es alle Infos, die ihr über die bevorstehende Staffel wissen müsst!

