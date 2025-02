Dieses Mal Mädels: Diese Zwillinge versuchen es bei GNTM

Es geht endlich wieder los! Heute Abend läuft die erste Folge der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel. Gemeinsam mit Leni (20) sucht Heidi Klum (51) die Nachwuchstalente für die TV-Show aus und darf sich auch in dieser Staffel wieder über Zwillinge freuen. Nicole und Sonja wollen ihr Glück als Models versuchen und beeindrucken das Mama-Tochter-Gespann von Sekunde eins an – und zwar, weil die beiden unterschiedlich groß sind! Die Blondinen trennen rund drei Zentimeter. Heidi fragt ihre Schützlinge aus und interessiert sich sehr für das Leben als Zwilling. "Ich hätte auch so gerne einen Zwilling", meint das Topmodel.

Im Einzelinterview verraten Nicole und Sonja, welcher Gedanke ihnen momentan am meisten Sorgen bereitet: "Wir haben Angst, dass wir getrennt werden." Nicole ist im Gegensatz zu ihrer Schwester Sonja eher entspannter und kann mit aufregenden Situationen wohl relaxter umgehen. "Es geht auch ein Stück weit darum, dass ich über meinen Schatten springe und aus mir herauskomme", begründet Sonja ihre Bewerbung bei der Talentshow. Außerdem sind die Zwillinge guter Dinge, es weit zu bringen: "Ich glaube schon, dass wir gute Chancen bei GNTM haben, dadurch, dass wir so groß sind und Zwillinge sind."

Begeisterte GNTM-Zuschauer dürften gerade ein kleines Déjà-vu erleben, denn in der vergangenen Staffel gab es schon einmal Zwillinge: Julian und Luka Cidic! Den meisten dürften die Brüder vor allem wegen ihrer Tanzeinlage im großen Finale im Gedächtnis geblieben sein. Doch ihre Performance fiel bei den Zuschauern gnadenlos durch. "Als ich mit sieben Jahren mit meinem Cousin eine Performance erfunden habe, nur um sie dann der ganzen Familie am Abend zu zeigen", scherzte ein Nutzer auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Golden Globes 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige