Drittes Kind: So geht es Gisele Bündchen nach der Geburt

Gisele Bündchen (44) hat ihr drittes Kind Anfang Februar zur Welt gebracht. Wie ein Insider dem Magazin Life & Style verriet, ist die Geburt reibungslos verlaufen – Mutter und Kind befinden sich in bester Verfassung. Giseles Partner Joaquim Valente (35), der in der Vergangenheit als Jiu-Jitsu-Trainer für sie und ihre beiden älteren Kinder Benjamin (15) und Vivian (12) tätig war, sei rund um die Uhr an ihrer Seite.

Wie der Insider Life & Style weiter berichtete, genießt die frischgebackene dreifache Mutter aktuell die Zeit in ihrem Zuhause in Miami. Joaquim übernimmt nicht nur tatkräftig Aufgaben, sondern wächst offenbar auch schnell in die Vaterrolle hinein. "Gisele vergöttert Joaquim und merkt schon jetzt, dass er die Vaterrolle wie ein Naturtalent annimmt", verrät die Quelle, die zudem von einer besonderen Harmonie im Haushalt berichtet. Giseles ältere Kinder sollen laut Berichten bereits begeistert davon sein, ein kleines Geschwisterchen zu haben. Selbst Tom Brady (47) scheint begeistert und war einer der ersten, der dem Paar gratulierte. Zwischen Gisele und ihm soll es keine Spannungen geben – eine Entwicklung, die dem Model sehr viel bedeutet.

Einige Details über das neue Familienmitglied sind bereits bekannt. Wie berichtet, ist Giseles drittes Kind ein Junge, dessen zweiter Vorname "River" lautet – eine Anspielung auf die Liebe der Brasilianerin zur Natur. Nachdem Gisele und Joaquim im Sommer 2023 zusammenkamen, entwickelte sich die Beziehung schnell – doch Heiratspläne gibt es derzeit anscheinend noch keine.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

