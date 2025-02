Ganz ohne Sport: Kim Kardashian verkauft Kurven zum Anziehen

So kurvig wie Kim Kardashian (44)? Dafür müssen Fans in Zukunft nicht mehr viele Stunden im Fitnessstudio verbringen. Die Designerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeder Frau ihren Traum von einem runden Po und einer vollen Oberweite zu ermöglichen. Kim spendiert aber nicht etwa einen Gang zum Beauty-Doc: Sie hat einen Shapewear-Body entworfen, der an den richtigen Stellen Volumen zaubert, anstatt alles flach zu drücken. In einem humorvollen Werbevideo auf Instagram betitelt sie sich selbst als die "Fairy-Butt-Mother", was übersetzt so viel wie die gute Fee für einen knackigen Hintern bedeutet.

"Ich bin hier, um eine Sache in deinem Leben einfacher zu machen", erklärt die vierfache Mutter in einem Feenkostüm. Zu dem Beitrag heißt es außerdem: "Unsere ultimativen Po-Verbesserungslösungen lassen deinen Traumhintern auf magische Weise (ganz ohne Kniebeugen) wachsen." Ob man nun Lust hat, einen Body mit Hintern- und Busenpolstern zu tragen oder nicht – das lustige Video kommt bei Kims Community definitiv gut an. "Weil die Werbung so lustig ist, würde ich es kaufen", schreibt ein Fan und fügt einige lachende Emojis hinzu, während eine weitere Nutzerin schreibt: "Ihr Marketing-Team bringt es einfach immer."

Ein Instagram-User weist unter Kims Beitrag auch darauf hin, dass der neue Body des Reality-TV-Stars vielleicht auch etwas für die neue Frau ihres Ex Kanye West (47) sein könnte, wenn diese mal wieder Probleme bei der Outfit-Wahl habe. Bianca Censori (30) sorgt mit ihren gewagten Auftritten regelmäßig für Schlagzeilen. Bei den Grammy Awards Anfang Februar schoss das Model aber wohl den Vogel ab: In einem vollkommen transparenten Minikleid aus Netzstoff ließ die 30-Jährige nackte Tatsachen sprechen.

Getty Images Kim Kardashian, September 2024

Instagram / kanyewest Bianca Censori

