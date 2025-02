Gewusst? Dieser Weltstar performte schon im GNTM-Finale

Das Finale von Germany's Next Topmodel ist immer ein Programmhighlight. Im vergangenen Jahr begeisterte zum Beispiel Sabrina Carpenter (25) die Fans. Doch 2012 könnte möglicherweise die Sternstunde gewesen sein, wie ein Video auf dem offiziellen TikTok-Account der Show nun zeigt. Damals stand Justin Bieber (30) auf der Bühne der Kölner Lanxess Arena und performte seinen Song "Boyfriend". Viele Fans erinnern sich noch an den denkwürdigen Auftritt. "Ich habe damals in meinem Kinderzimmer gesessen und geheult", schreibt eine Userin unter dem Clip. In einem anderen Kommentar heißt es: "Man kann über Heidi sagen, was man will, aber sie hat krasse Kontakte."

Die damalige Staffel war in vielerlei Hinsicht besonders. Im Finale traten neben dem "Baby"-Interpreten auch Gossip und Maroon 5 auf. Den Sieg holte sich damals Luisa Hartema (30), die auch heute noch erfolgreich im Modebereich unterwegs ist. Privat konzentriert sich die Blondine momentan auf ihre kleine Familie und teilt davon einige Eindrücke im Netz. Im September 2023 kam ihre Tochter Paula auf die Welt.

In diesem Jahr startet "Germany's Next Topmodel" ein wenig chaotisch. Nachdem eigentlich angekündigt worden war, dass die neue Staffel dienstags und donnerstags ausgestrahlt werden würde, teilte die Show diese Woche auf Instagram mit, dass es eine Programmänderung gibt. Die Jubiläumsstaffel wird nun statt am Dienstag am Mittwoch über die Bildschirme flimmern. Der Sendetermin am Donnerstag bleibt unverändert.

Getty Images Justin Bieber, November 2012

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Model

