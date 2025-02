Nach Spa-Besuch: Justin Biebers Bademantel-Look irritiert

Justin Bieber (30) wurde kürzlich nach einem entspannten Spa-Besuch in West Hollywood, Kalifornien, gesichtet. Der Popsänger ließ es sich zusammen mit einem männlichen Freund gutgehen, allerdings ohne seine Frau, das Model Hailey Bieber (28). Besonders auffällig war sein lässiger Look: Justin trug einen übergroßen blauen Bademantel, eine knallgrüne Kapuzenjacke, passende grüne Sweatshorts sowie flauschige Boots und hohe Socken. Komplettiert wurde der bequeme Stil durch eine rückwärts aufgesetzte Baseballkappe und eine Sonnenbrille. Während seines Besuchs hielt er ein Getränk und sein Handy in der Hand, wirkte dabei sichtlich entspannt.

Das entspannte Auftreten des kanadischen Superstars sorgte für Gesprächsstoff, zumal Fans in den vergangenen Wochen besorgt waren. Hintergrund war ein Vorfall, bei dem Justin seiner Frau Hailey auf Instagram entfolgte – ein Schritt, der sofort wilde Spekulationen um mögliche Eheprobleme auslöste. Der Sänger klärte die Situation später auf und erklärte, dass sein Account gehackt worden sei, womit die Gerüchte vorerst wieder verstummten. Dennoch fiel sein jüngstes Auftreten einigen Fans auf, so TMZ. Auf Bildern eines früheren Spa-Besuchs in Los Angeles zeigte sich Justin mit ungekämmtem Haar und ohne Hemd, was erneut für Diskussionen über sein Wohlbefinden sorgte.

Justin, der mit Hits wie "Sorry" und "Peaches" weltweite Erfolge feierte, ist seit 2018 mit Hailey verheiratet. Ihre Beziehung wird auch oft von den Medien beleuchtet, sei es wegen gemeinsamer Auftritte oder privater Einblicke, die das Paar hin und wieder gewährt. Während Hailey vor allem als erfolgreiches Model und Unternehmerin in der Beauty-Branche aktiv ist, genießt der Sänger derzeit eine ruhigere Phase abseits des Rampenlichts. Über die Jahre hat Justin in Interviews immer wieder betont, wie sehr ihm sein privates Glück mit Hailey am Herzen liegt und wie wichtig ihm gemeinsame entspannte Momente sind – sei es zu Hause oder bei einem Spa-Tag.

Getty Images Justin Bieber, April 2022

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

