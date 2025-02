Das hält Daniel von zweiter "Love Is Blind Germany"-Staffel

In der ersten Staffel von Love Is Blind Germany suchte Daniel Rocco nach der wahren Liebe. Inzwischen hat die Streamingplattform eine nachfolgende Staffel bestätigt. Promiflash hat den einstigen Kandidaten auf der Fashion Show von Marina Hoermanseder in Berlin getroffen und mit ihm über das Format geplaudert. "Ich war auch schon vorher ein 'Love Is Blind'-Fan, deswegen werde ich jetzt natürlich schauen, wie die zweite Staffel wird", erzählt er und fügt hinzu: "Ich glaube, ich habe ja den besten Vergleich zu dem, wie unsere Staffel war. Was ist alles passiert, was letztendlich nicht gezeigt wurde? Und wie läuft die zweite Staffel ab?"

Daniel bleibt neugierig und bestätigt gegenüber Promiflash: "Ja, ich bin Fan." Für den Hottie brachte das TV-Experiment kein Happy End – seine Partnerin Hanni entschied sich am Traualtar gegen eine Hochzeit. Trotzdem würde er, wenn er an die Zeit zurückdenkt, alles wieder genauso machen. "Ich habe immer genauso gehandelt, wie ich auch im normalen Leben handeln würde – von daher habe ich mir gar nichts vorzuwerfen", stellt er klar. Hinter den Kulissen sei aber noch viel mehr abgelaufen, das die Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben. Damit habe er aber abgeschlossen: "Im Endeffekt ist es immerhin eine Show, das heißt, es wird nicht alles gezeigt. Alles, was gezeigt wurde, sind nur Ausschnitte."

Schon kurz nach der Ausstrahlung deutete der Frankfurter an, dass er mit der Produktion noch ein Hühnchen zu rupfen habe. Nicht nur, dass seiner Meinung nach wichtige Szenen weggelassen worden seien, auch der Hochzeitstag von ihm und Hanni sei in echt ganz anders abgelaufen, als es schließlich in der Show rüberkam. "Netflix, da haben wir Redebedarf. Keine Ahnung, wie ihr das zusammengeschnitten habt, aber ich bin so enttäuscht", beschwerte er sich in einem Statement auf Instagram und klärte seine Fans auf, wie es eigentlich gewesen sei.

Instagram / hannihase "Love Is Blind"-Hanni, August 2024

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

