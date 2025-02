Einen Monat alt: So geht es Xander Stephingers Tochter Emma

Xander Stephinger könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein: Der amtierende Make Love, Fake Love-Gewinner und seine Partnerin Lilly sind erstmals Eltern geworden. Inzwischen ist ihre kleine Tochter Emma schon einen Monat alt. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht der Influencer nun offen über seine neue Rolle als Vater und die ersten Wochen mit seinem Nachwuchs. "Emma ist fleißig am Wachsen, Gott sei Dank. Sie ist ja drei Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Sie ist gesund, sie isst viel, und sie ist mittlerweile sehr aufmerksam", erzählt Xander stolz.

Ganz fassen kann Xander sein Glück der eigenen kleinen Familie auch nach einem Monat noch nicht, wie er verrät. Für ihn sei im Moment alles noch etwas "surreal". "Als Mann erlebt man die Schwangerschaft ja nicht so wie die Frau. Lilly hatte eine sehr unangenehme Schwangerschaft, sie hat mit vielen Dingen zu kämpfen gehabt", reflektiert er. Wie seine Partnerin das Ganze trotz Komplikationen gemeistert habe, beeindruckt ihn sehr. "Wir sind so froh, dass das Baby gesund auf die Welt gekommen ist. Lilly geht es mittlerweile wieder besser. Das alles ist ja auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen", deutet der Realitystar an.

Das Ziel des Paares sei es nun, Schritt für Schritt in den gemeinsamen Alltag zurückzufinden. Im Gespräch mit Promiflash betont Xander zudem, dass sowohl ihm als auch Lilly die Identität ihrer Tochter und die damit verbundene Privatsphäre sehr am Herzen liegen. "Wir möchten jetzt nicht unbedingt, dass das Gesicht zu erkennen ist. Deswegen lassen wir das Baby so ein bisschen aus der Öffentlichkeit heraus. [Emma] kann dann irgendwann selbst entscheiden, ob sie das möchte oder nicht", macht er deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Lilly und Xander Stephinger, September 2024

Anzeige Anzeige