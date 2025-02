Im Schneechaos: Cheyenne Ochsenknecht hatte einen Autounfall

Mit diesem Wintereinbruch Mitte Februar haben wohl die wenigsten gerechnet – auch Cheyenne Ochsenknecht (24) war offensichtlich überrascht, als sie heute Morgen mitten im Winterwunderland erwachte. Der Wetterumschwung machte sich auch auf den Straßen bemerkbar und sorgte dafür, dass die Influencerin einen kleinen Autounfall hatte. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun bei ihren Followern – und gibt Entwarnung: "Es ist nichts Schlimmes passiert, ich kann euch alle beruhigen!" Die Blondine hatte Glück im Unglück – vor allem, da ihre beiden Kinder mit im Auto saßen.

"Ich war auf dem Weg zur Tagesmutter [...] und bin extra im Schneemodus gefahren. Auf jeden Fall fahre ich eine leichte Kurve und beginne zu rutschen", erzählt Cheyenne. Sie sei mit ihrem SUV ins Schlittern gekommen und gegen ein paar Straßenpfeiler gerammt. Der Geländewagen der Beauty trägt sichtliche Schäden davon, die sie ebenfalls in ihrer Story zeigt: Die Stoßstange ist zerbeult und die rechte äußere Seite in Mitleidenschaft gezogen. Die junge Mama und ihre Kids seien aber unversehrt: "Hauptsache uns ist nichts passiert: Das ist eine Allee und wir hätten auch in die Bäume reinfahren können."

Auch wenn Landstraßen wie diese in der österreichischen Steiermark im Winter zur Herausforderung werden können, würde Cheyenne ihre Wahlheimat Österreich wohl niemals wieder eintauschen wollen. Zusammen mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (29) und den gemeinsamen Kindern Mavie und Matteo lebt sie dort auf einem Bauernhof mit Rindern, Schweinen und Hühnern. Für die Schwester von Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez (34), die in der Großstadt aufgewachsen ist, ist das Landleben etwas völlig Neues. Sie scheint darin aber aufzugehen. "Es ist so cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir, und die Bäckerin, der winke ich. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles so recht entspannt wie in so einer eigenen Bubble", verriet sie im Promiflash-Interview.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts Auto nach einem Unfall

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024