Mit diesen "Love Is Blind"-Kollegen steht Daniel in Kontakt

Daniel suchte im Rahmen der ersten Love Is Blind: Germany-Staffel nach der großen Liebe. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei Marina Hoermanseders Fashion Show lässt er seine Zeit in der Datingshow Revue passieren und verrät: "Mit den meisten stehe ich noch in sehr gutem Kontakt. Klar, jetzt hat man mittlerweile ein bisschen weniger Zeit und generell sind wir komplett in Deutschland verstreut. Aber wir probieren schon, uns alle zwei Monate in einer größeren Gruppe zu treffen."

Am besten scheint er sich mit Medina und Tolga zu verstehen, wie er im Gespräch andeutet: "Privat habe ich noch ziemlich viel mit Medina und Tolga zu tun, die beiden sehe ich ein bisschen öfter." Trotz Verlobung gingen der Unternehmensberater und seine Auserwählte Hanni im "Love Is Blind: Germany"-Finale nicht den Bund der Ehe ein. Gegenüber Promiflash betont Daniel, dass sie nach wie vor in Kontakt stehen: "Wir kennen uns mittlerweile schon ganz gut."

In dem Netflix-Format suchen heiratswillige Singles nach ihrem passenden Deckel. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt – in den sogenannten Pods. Im Januar wurde das große Wiedersehen der jetzigen Staffel ausgestrahlt. Es gibt nur ein Paar, das sich für die Ehe entschieden hat und nach wie vor zusammen ist: Alina und Ilias. "Unsere gemeinsame Entwicklung, die vielen Lacher, die unvergesslichen Reisen und die Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben – all das hat uns nur noch stärker gemacht", schwärmte der Immobilienmakler auf Instagram.

Netflix Tolga, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

