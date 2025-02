Prinz William und Prinzessin Kate teilen seltenes Turtelfoto

Wird der Tag der Liebe etwa auch im britischen Königshaus gefeiert? Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilen Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) ein ganz besonders niedliches Pärchenfoto. Das Außergewöhnliche: So öffentlich zeigt das zukünftige Königspaar seine Zuneigung für gewöhnlich nicht. Gemeinsam sitzen Kate und Will auf einer Decke im Wald. Die Prinzessin lacht ausgelassen, während ihr Ehemann ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Die beiden lassen das Bild für sich sprechen – und kommentieren es lediglich mit einem roten Herzen.

Ob der Beitrag nun etwas mit dem heutigen Valentinstag zu tun hat oder nicht – die Fans des Prinzen und der Prinzessin von Wales freuen sich sehr über den süßen Schnappschuss. "Alles Gute zum Valentinstag. Wenn man seinen Seelenverwandten gefunden hat, braucht es keine Worte", kommentiert ein Nutzer, während sich ein anderer freut: "Oh, was für ein süßer Moment." Ein weiterer Anhänger der britischen Königsfamilie bezeichnet die dreifachen Eltern als sein "liebstes royales Paar".

Hinter dem erstgeborenen Sohn von König Charles (76) und dessen Ehefrau liegt eine schwere Zeit. Im vergangenen Jahr kämpfte Kate gegen eine Krebserkrankung. Inzwischen befindet sich die 43-Jährige in Remission. Während dieser schwierigen Zeit stand ihr Ehemann unerschütterlich an ihrer Seite – was die beiden Liebenden wohl noch näher zusammenbrachte. "Für die Prinzessin sind die Familie – ihr Mann und die Kinder – das Allerwichtigste", verriet eine nahestehende Quelle gegenüber People.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

