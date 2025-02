Madonna zeigt sich bei New Yorker Event in gewagtem Outfit

Die Popikone Madonna (66) hat bei einem Event in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, erschien die Künstlerin in einem gewagten Look: Sie präsentierte sich in einem auffälligen schwarzen Outfit mit transparentem Dessous-Oberteil und halterlosen Strümpfen. Bei der glamourösen Feier, die vom renommierten Fotografen Mert Alas in Zusammenarbeit mit Seventy One Gin ausgerichtet wurde, posierte Madonna zudem bewusst verführerisch mit einer Ginflasche. Der Anlass des Abends war der Valentinstag im Rahmen der New York Fashion Week.

Doch nicht nur modisch stand Madonna an diesem Abend im Mittelpunkt. Die "La Isla Bonita"-Interpretin befindet sich derzeit in einer Beziehung mit dem 28-jährigen Akeem Morris, einem ehemaligen Fußballspieler. Die beiden sollen sich im August 2022 kennengelernt haben, jedoch wurde die Beziehung erst im Juli vergangenen Jahres durch gemeinsame Instagram-Bilder bestätigt. Madonna heizte kürzlich in New York City sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung an. Offiziell bestätigt ist diese jedoch nicht.

Die Partnerschaft erlebte offenbar schon einige Höhen und Tiefen – verschiedenen Berichten zufolge trennten sich Madonna und Akeem im Oktober vergangenen Jahres kurzzeitig. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplauderte, seien die Gründe damals folgende gewesen: "Madonna hatte mit diesem Jungen das gleiche Problem wie mit allen anderen Männern, die sie in letzter Zeit hatte. [...] Der Altersunterschied wurde zu einem Problem." Nach dem Liebes-Aus fanden die Turteltauben jedoch offensichtlich schnell wieder zueinander.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Palombi - Mazzarella/ MEGA Madonna und Akeem Morris in Italien

Anzeige Anzeige