Warum Timothée Chalamet als Actionstar scheiterte

Timothée Chalamet (29), gefeiert für seine Darbietung in Filmen wie Dune und Wonka, hat nun überraschende Details über seine gescheiterten Vorsprechen verraten. Der Schauspieler, der auch für seine Oscarnominierung in "A Complete Unknown", dem Biopic über Bob Dylan (83), bekannt ist, sprach offen darüber, dass er ursprünglich eine ganz andere Karriere ins Auge gefasst hatte: Er wollte Actionstar werden. Dafür habe er sich für Rollen in gleich drei großen Filmfranchises beworben, diese aber allesamt nicht bekommen, wie Just Jared berichtete.

Timothée bewarb sich für große Blockbuster. Laut dem Rolling Stone UK war er im Rennen um die Hauptrollen in "Maze Runner" und "Die Bestimmung – Divergent", doch die Produzenten hielten ihn für körperlich nicht geeignet. Immer wieder bekam er dasselbe Feedback: Er sei zu schmal und nicht muskulös genug für Actionrollen. "Ich habe versucht, zuzunehmen. Ich konnte nicht. Mein Stoffwechsel oder was auch immer hat das nicht geschafft", erklärte Timothée niedergeschlagen.

Dennoch versuchte Timothée sein Glück auch beim Vorsprechen für die Rolle des Spider-Man – doch das Casting lief alles andere als glatt. Laut dem Hollywood Reporter verließ er den Ort nach zwei gescheiterten Auditions schweißgebadet und voller Panik. Sein Agent riet ihm davon ab, noch einmal anzuklopfen, um nicht verzweifelt zu wirken. Am Ende schnappte sich Tom Holland (28) die begehrte Rolle und wurde 2016 in Captain America: Civil War offiziell zum neuen Peter Parker. Timothée konzentrierte sich daraufhin auf Independent-Filme – eine Entscheidung, die sich als Glücksfall entpuppte und ihn zu einem der bekanntesten Schauspieler seiner Generation machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige